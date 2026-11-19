擁有173年歷史、五代傳承的德國萊比錫手工鋼琴品牌「Blüthner(博蘭斯勒)」，第五代執行長Christian Blüthner-Haessler博士專程來台，並於19日宣布正式在台設立總代理，全力搶攻台灣頂級客製鋼琴市場。

Blüthner於今年正式授權Duchess & Duke天爵鋼琴為台灣總代理，首間展示空間設於台商重鎭的台中，技術團隊曾赴萊比錫原廠受訓，提供試彈、選琴諮詢與後續調音維修。

Christian Blüthner-Haessler此次抵達台灣，展開為期六天的訪台行程，並預計於11月22日下午在台中國家歌劇院舉辦《百年手藝：家族企業的傳承之道》跨界對談論壇。

主辦單位表示，現場不僅邀請資深主持人聶雲與執行長深度對話、金曲鋼琴家盧易之獻藝，更將首度公開亮相價值不菲的傳奇設計名琴「PH Grand」，帶領樂迷近距離體驗迷人的德國工藝與黃金音色。

Blüthner創立於1853年，與Steinway & Sons 同年誕生，是少數創立至今，仍由創辦家族經營、並堅持在原產地手工製琴的德國頂級鋼琴品牌。

Christian Blüthner-Haessler於1966年在萊比錫出生，擁有醫學博士學位，曾任職於英國倫敦國王學院醫院。1990年代，他放下醫師生涯回到家鄉，與身為製琴大師的弟弟Knut共同接掌家族企業；他同時擔任德國鋼琴製造商聯邦協會(BVK)理事長，長期參與「德國製造」鋼琴的品質與產地認證事務。

他表示，從小在音樂和家族故事裡長大。雖然志向原本在醫學，但他認為自己有責任把這份家族傳承延續下去。

Blüthner的歷史，幾乎就是一部德國近代史。二次大戰期間工廠毀於戰火，東德時期被收歸國有，直到兩德統一後才由家族收回。173年來，製琴的設計與知識始終由上一代親手交給下一代。

為了打造出足以在大型音樂廳裡與九十人編制管弦樂團抗衡、連李斯特彈奏都不會輕易斷弦的鋼琴，Blüthner當年率先在琴身引入實心鑄鐵框架，並堅持在萊比錫工坊以純手工耗時超過18個月、投入約350個工時細細打磨，這與一般量產鋼琴不到30小時的製程，有著天壤之別。

天爵鋼琴品牌總監魏沐指出，Blüthner的琴聲向來被形容為溫暖、如歌，在歐洲有「黃金音色(Golden Tone)」之稱。指揮家福特萬格勒曾說，Blüthner是真正能夠歌唱的鋼琴；布拉姆斯、馬勒、德布西、拉赫曼尼諾夫等作曲家都曾使用Blüthner鋼琴。

魏沐表示，這個聲音來自於幾項延續至今的工藝。Aliquot第四弦：高音區每個音多配一根不被琴槌敲擊的共鳴弦，隨其他三根弦一起振動，讓泛音更豐富。這項19世紀取得專利的設計，至今仍是Blüthner平台鋼琴的標誌。

鑄鐵音架自然熟成：鐵骨鑄造完成後，先在戶外放置約兩年，讓金屬內部應力自然釋放，再進入製琴流程。

圓柱面響板與多層圍框：響板採圓柱面弧度設計，琴體圍框以28層以上的硬木層層壓合，結構穩定，對濕度變化的耐受度高。

尤其，每一台Blüthner鋼琴都在萊比錫近郊的工坊以手工完成，不採大量生產。平均一台鋼琴的製作時間至少18個月，每台客製化鋼琴的售價，則從新台幣600萬至2,000萬元不等。

談到進入台灣市場的考量，Christian Blüthner -Haessler指出，Blüthner不只是一台鋼琴，更是德國文化資產的一部分，因此原廠對總代理的要求相當嚴格，必須具備扎實的技術背景與完整售後服務。台灣的音樂教育相當普及，他對台灣市場也很有信心。

Christian Blüthner-Haessler執行長親自介紹傳奇設計名琴「PH Grand」。記者宋健生／攝影

Blüthner第五代執行長Christian Blüthner-Haessler對台灣市場深具信心。記者宋健生／攝影