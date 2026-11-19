新北市中和區大型開發案正式啟動！馥華集團攜手大洋塑膠打造近2萬坪「OOOPEN CITY開發計畫」，其中「中和第二國民運動中心」19日舉行開工動土典禮，首期住宅預計明年329檔期正式推出，規劃2至4房產品，目前尚未定價。

房市專家認為，該案具備捷運、品牌及大型開發優勢，高樓層住宅有望挑戰每坪百萬元大關，若全期開發規模加總，總銷更上看數百億元，將成為新北市指標大案。

「OOOPEN CITY開發計畫」由深耕北台灣45年的馥華集團，攜手擁有逾60年實業背景的大洋塑膠共同推動，並邀請日本三菱地所設計參與全區統籌規劃。基地位於中和區中山路、板南路及建康路交會處，緊鄰Costco，整合馥華約6,800坪、大洋塑膠約9,912坪土地，以及近3,000坪公園綠地，合計開發規模近2萬坪。

全案將以五大基地整體規劃，串聯住宅、商辦、商業及公共設施，打造結合工作、居住、休閒與消費機能的複合式城市聚落，並借鏡日本東京麻布台之丘、虎之門之丘等大型開發模式，期望帶動中和市中心都市景觀及生活機能升級。

其中，今日動土的中和第二國民運動中心規劃地上8層，將設置游泳池、健身房、羽球場、綜合球場及親子兒童運動空間，並與鄰近近3,000坪「華洋之丘」公園串聯，提升區域公共休閒機能，整體開發計畫預計2034年取得使用執照。

代銷業者新聯陽表示，該案第一期住宅預計明年329檔期推出，首波規劃涵蓋2房、3房及4房等多元產品，並非單一小宅配置，將滿足首購、換屋及自住等不同客群需求。至於外界關注的價格，目前正式售價尚未定案，將依產品條件及市場接受度評估。

新聯陽指出，中和市中心大型素地已相當稀缺，該案不僅基地規模龐大，且緊鄰捷運環狀線橋和站，具備交通便利性，加上整體開發將結合商業、辦公、住宅及公共設施，未來生活機能可望進一步提升，對自住及換屋買盤具有吸引力。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰分析，該案位於新北市人口密集的中和區，具備捷運鄰近優勢，加上馥華集團在新北市具有一定品牌知名度，且規劃興建高樓層住宅，未來高樓層產品有機會挑戰單價三位數。

不過，陳炳辰也提醒，該案周邊仍夾雜部分工業區型態，與傳統高價住宅聚落有所不同，因此未來若站上每坪90萬元，甚至突破百萬元，在當地已屬相當突出的高價指標，後續仍須觀察市場接受度。