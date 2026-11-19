隨著各級學校日益重視教室光環境品質與節能減碳，老舊燈具汰換及智慧控制升級已成校園建設趨勢。老牌照明廠中國電器（1611）攜手麗宇照明、綠明科技，協助國立嘉義高級工業職業學校建置「健康教室示範展間」，並於19日舉辦展示發表會。

透過智慧情境控制系統，教室可依據不同教學模式精準調控光線，在確保師生視覺舒適的同時，也兼顧校園用電管理，成為各級學校實地觀摩的標竿場域。

這場發表會由嘉義高工校長陳瑞洲主持，包含嘉義高中、嘉義商職、華南商職等9間嘉義地區學校代表均到場見證。本次照明改善工程特別參考教育部國教署發布的《學校健康照明改善參考手冊》，將光環境規劃與實際教學現場結合。

教師在課堂上只需一鍵切換情境，閱讀時能確保桌面照度充足均勻以保護學生視力；進行數位投影時則能兼顧螢幕清晰度與學生抄寫筆記的需求，大幅提升教學互動品質與操作便利性。

發表會現場除了安排照明升級簡報與啟動儀式，也由專人引導與會來賓走進示範展間實際操作，分別從授課教師與聽課學生的雙重視角，親身體驗不同智慧情境模式下的光線變化與舒適度。

活動後也安排交流環節，讓與會的9校代表進一步了解教室照明從前期規劃、系統建置到日常使用的實務考量，作為各校後續評估照明改善的參考。

針對集團後續布局，中電表示，因應人工智慧、雲端運算及物聯網技術發展，公司正分階段推動數位轉型，規劃結合既有企業資源規劃系統（ERP）優化作業流程並探索新應用。

中電指出，未來產品發展將持續聚焦高效率節能與臺灣製造的智慧照明，以旗下東亞照明品牌行銷市場，並結合產業夥伴力量，將健康智慧的照明科技帶入更多校園與公共空間，協助臺灣邁向永續淨零目標。