桃園國際機場第二航廈東方宇逸貴賓室積極推動永續經營，不僅自主完成ISO 14064-1溫室氣體盤查第三方查證，成為桃園機場首間、也是全台首間取得第三方國際查證，並針對現場餐飲服務取得 ISO 9001品質管理系統驗證，將國際標準導入環境管理與餐飲服務，提升營運品質。

桃園機場公司副總經理余崇立表示，桃園國際機場長期以淨零排放為目標，持續推動各項永續措施，面對全球減碳趨勢，機場永續發展需要營運夥伴共同參與，期盼更多合作夥伴攜手打造低碳永續國門。

東方宇逸貴賓室指出，今年委由國際驗證機構BSI（英國標準協會）完成ISO 14064-1溫室氣體盤查第三方查證，透過系統性盤點營運過程中的溫室氣體排放，建立具體數據，作為後續規劃減碳措施及優化營運的依據。雖非依法規要求必須辦理碳盤查的企業，仍主動投入碳管理。

除了環境管理，東方宇逸貴賓室也將國際標準延伸至餐飲服務，委由DNV（立恩威國際驗證股份有限公司）完成驗證，取得ISO 9001品質管理系統驗證，透過標準化作業流程及品質控管，持續檢視、改善餐飲服務。

在旅客體驗方面，東方宇逸貴賓室持續將台灣特色融入候機空間，開幕至今已與7位台灣藝術家合作策展，餐飲則提供現點現煮台灣牛肉麵，並推出「台灣夜市祭」，近期更與餐飲品牌「老漿家」合作，提供飯糰、豆漿等餐點，讓國際旅客在出境前品嚐台灣在地風味。

環宇商務中心董事長彭榮敏表示，永續經營不僅是環境責任，也涵蓋服務品質與人才培育。今年完成溫室氣體盤查第三方查證及ISO 9001驗證外，第一線服務人員苗淑娜主任也獲得Priority Pass全球僅3位得主的「年度全明星獎」，展現國際服務品質上的努力。未來將持續推動環宇商務中心溫室氣體盤查第三方查證，精進服務品質與旅客體驗。