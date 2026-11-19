為提升港區貨櫃運輸作業效率及推動紙本文件數位化，台灣港務公司高雄分公司導入關貿網路公司開發的「BoniGO貨櫃(物)交領運輸管理平台」，鼓勵高雄港區業者使用貨櫃交領單數位化服務與資料串接共享，促進貨櫃運輸資訊即時傳遞，以優化貨櫃運輸作業流程，為高雄港數位化發展注入新動能。

港區貨櫃運輸涉及櫃場、運輸司機、空櫃場及航商等不同角色，例行作業流程中需處理多種紙本文件，高雄港務分公司以貨櫃交領單（Equipment Interchange Receipt, EIR）數位化出發，透過BoniGO平台整合關貿網路公司自有的AI辨識服務，可辨識各類型貨櫃交領單（EIR）紙本單據，將內容轉為數位資料，並傳送給所屬櫃場系統，提升作業效率及資料準確性，使櫃場預先掌握貨櫃進出站所需資訊。

同時可提供櫃場端預約車輛數據供司機彈性運用時間，將可減少交領櫃作業人工處理流程及司機排隊等候進場時間，提升交領櫃作業效率，並透過作業流程無紙化與通行效率提升，減少紙張耗用及車輛怠速產生的碳排放，落實智慧與綠色港口的發展目標。未來高雄港務分公司將逐步拓展至其他紙本文件數位化應用，串聯各作業節點資訊，逐步建構更完整的港區貨櫃運輸資料網絡。

為瞭解港區第一線使用需求及實務作業情形，高雄港務分公司持續偕同關貿網路公司拜訪相關業者，積極推廣平台服務並蒐集業者回饋，持續優化平台服務功能，並預計於11月下旬召開第2場專案說明會，透過平台功能介紹與意見交流，鼓勵更多業者踴躍參與使用，共同推動高效率、智慧化的貨櫃運輸環境。