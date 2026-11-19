華泰名品城業績持續創高，今年營收預估可望達到135億元，突破原訂130億元目標，明年營收則挑戰140億元，2028年上看150億元，並希望在未來五至六年內進一步推升至200億元；華泰的長期願景希望能提高知名度，將品牌打造成「台灣的御殿場」。

另一方面，華泰也積極布局嘉義店，預計年底啟動招商，2032年會全部開出，第一年營收目標上看50億元，持續擴大雙店營運版圖。

董事長陳炯福表示，今年營運成長，主要來自品牌組合與業種配置均衡，透過高單價與平價品牌相互搭配，平衡整體業績表現。此外，外籍消費客群也持續增加，目前約占整體客群一成，其中以菲律賓消費者最多，也有來自香港、新加坡等地的客人，客源組成愈來愈多元。

不過，目前最大的挑戰仍是品牌知名度不足，如何持續開拓新客群、提高市場能見度，是接下來的重要課題。

總經理劉亭君指出，去年團隊進行品牌調整，引進韓國、日本潮流品牌，成功吸引更多年輕消費者，尤其在25至35歲客群開發上已經看到一定成果。未來將持續透過品牌引進、櫃位調整及場域行銷，擴大不同客群的消費需求。

在各業種表現方面，今年精品業績成長約13%，運動及Fashion業種也都有約一成成長。此外，先前有18個品牌進行換櫃調整，調整後平均業績成長達118%，顯示品牌組合優化已帶來一定效益。

展望明年，華泰名品城將持續引進新品牌並進行商場改裝，預計改裝率超過15%，新品牌涵蓋家電、流行商品及盒玩等不同類型，進一步豐富商場業態。海外市場方面，目前也正評估進軍東南亞的可能性，尚未有確定計畫。

會員經營方面，目前會員人數約85萬人，外籍消費者平均客單價約1.5萬元，一般消費者則約3,800元。目前App仍在規劃中，考量未來雙店型發展，預計2028年推出，希望透過數位工具強化會員服務及市場知名度。

除了桃園店持續成長，嘉義店也是華泰下一階段的重要布局。董事長陳炯福表示，嘉義店目前開發進度按照規劃進行，沒有落後，預計年底啟動招商。整體開發將分三期進行，第一期預計2028年開幕，第二期於2030年開幕，第三期則預計2032年開幕，基地面積約10公頃，三期全數開發完成後，預計將有220家品牌進駐，第一年營收目標挑戰50億元。

在商場定位上，嘉義店將延續桃園店戶外型Outlet的基本模式，但考量當地氣候，會進一步強化環境設計，包括增加電風扇、提高綠化比例，營造更舒適的「涼感」體驗。此外，也將與紙風車合作，增加休閒娛樂元素，讓商場不只是購物場所，更成為民眾休閒、娛樂及親子活動的去處。

陳炯福指出，現在消費者單純為了購物而出門的意願沒有過去那麼高，Outlet必須透過大幅折扣及場域特色吸引消費者到訪，讓購物成為整體休閒體驗的一部分，這也是Outlet與傳統百貨商場不同之處。

至於嘉義店的品牌組合，精品比重預期不會像桃園店那麼高，但陳炯福認為，南北部消費能力的差距並沒有想像中大，仍會積極爭取精品品牌進駐，逐步將精品消費帶進嘉義市場。他也看好嘉義周邊產業園區發展，以及廣大的潛在消費人口，認為市場仍有相當大的發展空間。