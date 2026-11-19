近年房價日益高漲，也令購屋門檻逐漸攀升。住商機構根據聯徵中心數據統計，今年第2季六都、新竹縣市中，以台北市居民購屋平均需自備816.4萬元頭期款最高。

若與十年前同期比較，則以大新竹地區漲幅最驚人，尤其是新竹市居民若是晚十年買房，得多準備294.6萬元，相當於一輛雙B豪車的價格。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，房市雖進入冷靜期，惟價格未明顯重挫，致使購屋人頭期款承受莫大壓力。

根據統計，台北市第2季平均自備款金額來到816.4萬元，且與2017年同期相比，相差約98.7萬元，看似房價漲勢較顯輕微，但自備款壓力是全國最高。

新北市購屋人平均自備款則達518.2萬元，與2017年相比增加154萬元，增加金額為六都最高；桃園市則屬北部房價相對親民縣市，自備款約382.6萬元，但若與十年前相比，仍增加144.4萬元，六都中僅次於新北市。

賴志昶認為，雙北市本身房價高昂，加上受銀行滿水位、限貸令等因素，申貸條件日益艱困，增添北部居民購屋門檻。

新竹縣、市房價表現異常突出，兩縣市平均自備款分別達541.8、558.4萬元，甚至高過新北市，僅次於台北市，且若與2017年相比，兩縣市分別增加283.9、294.6萬元，增加數字為六都、新竹縣市之冠。

住商不動產桃竹苗區協理陸毅琪認為，大新竹地區受惠於科技業發展，吸引高薪產業人才匯聚，不過隨著區域居民收入居高不下，隨之而來也代表著區域房價水漲船高，致使大新竹居民若晚10年買房，竟得多準備近3百萬元的局面。

另看中南部縣市，依據數據，台中市購屋人第2季平均自備款達434.5萬元，相較2017年同期僅增加90.8萬元，增加數值為六都、新竹縣市最低。

南二都則自備款壓力較低，台南市、高雄市自備款分別約361.6、349.1萬元，與2017年第2季相比增加92.4、123.1萬元。

賴志昶觀察，根據聯徵中心數據，無論南北縣市皆呈現房價飆漲趨勢，惟目前購屋族還是得面臨自備款增加、利率上揚等雙重壓力，因此需更審慎評估自身財務狀況，尤其市場適逢選舉年，房市前景亦不明朗，宜慎選置產地段，以免市場氛圍波動時，讓愛屋淪為負資產。