台灣房屋集團統計財政部統計處「營利事業家數及銷售額」資料指出，近三年國內健身家數年年成長，截至今年八月，總計達1,172家、創下新高；累計今年前八月，國內健身中心總銷售額已突破153億元、年增11.4%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，現代人對健康意識及生活品質的重視程度提升，目前包括雙北及六都各城市，皆陸續設立國民運動中心，許多大樓也將健身房納入基本公設規劃，近年器械皮拉提茲，匹克球以及高爾夫球模擬器蔚為流行，大型連鎖健身房等各種運動訓練教室也持續拓點，也逐漸成為住宅生活圈中重要的休閒機能之一。

張旭嵐提醒，運動場館在建築使用類別主要以D-1和D-5兩大類為主，根據不同設備需求有不同消防和裝修標準，一般商用的店面不見得能符合健身運動場館用途，建議租賃場域前，先確定土地使用分區和建築法規是否符合需求，避免造成後續營業上的困難。

進一步觀察今年六都健身中心家數，台中市以188家後來居上，超越蟬聯冠軍多年的台北市，首度登上冠軍寶座。

桃園市則拿下最佳進步獎，從2022年僅有70家，至今年8月已增加至136家，5年增幅達94.3%，成長近翻倍。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，台中市除了傳統市中心商圈外，近年隨著捷運綠線串聯各大生活圈，串連區域間的交通便利性，加上新興重劃區陸續開發、建商積極布局，帶動居住人口持續成長，尤以北屯區人口增幅最為明顯，台中生活圈分布多元，不僅擴大健身市場的潛在客群，也支撐業者有更多元展店選擇，進一步推升整體產業規模。

而桃園近年成為北北桃生活圈移居熱區，吸引首購及年輕家庭移居，帶動人口持續成長，帶動區域消費力及生活型態更加多元，對健身休閒等生活產業需求也大幅提升。

李家妮表示，隨著健身產業持續擴張，也帶動中大型商用不動產需求。以大型連鎖健身房，通常需要整層甚至包棟多層樓的大坪數空間，選址多鎖定人潮密集的精華商圈，若附帶停車空間更具優勢。

而近年中小型健身中心及女性專屬健身房也逐漸增加，主要鎖定周邊上班族及居民，提供下班後就近運動的便利性，因此選址偏好商辦聚落及住宅生活圈，空間需求也相較大型連鎖業者來的彈性，未必追求一樓黃金店面，二樓以上或地下室的百坪空間亦受青睞，也為區域型中大型店面帶來租賃需求。