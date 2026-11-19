中和第二國民運動中心19日舉行開工典禮，基地位於2萬坪OOOPEN CITY開發計畫範圍內，由馥華集團與大洋塑膠合作興建捐贈，場館規畫游泳池、綜合球場、健身房及兒童體操等設施，預估每年可服務約50萬人次。

OOOPEN CITY開發計畫由馥華集團、大洋塑膠共同規劃，基地位於環狀線橋和站旁、中山路與板南路與建康路交會處，面積約2萬坪。

此一計劃整合馥華集團約6800坪、大洋塑膠9912坪土地，以及近3000坪公園綠地，以五大基地整體規劃，串聯住宅、商辦、商業及公共設施，預計興建兩棟企業總部、九棟住宅以及一座運動中心。其中，運動中心為獨立設計，而首期基地面積約5700坪，將優先推出兩棟大樓。

馥華集團表示，此計畫邀請日本三菱地所設計參與全區統籌規劃，借鏡東京山手線多核心發展模式，以及TOKYO TORCH、麻布台之丘、虎之門之丘等國際複合開發案例，結合捷運交通、產業發展與大型土地整合優勢，打開一座城市美好想像。

新北市長侯友宜表示，目前新北市已有20座國民運動中心，早期巷興建一座運動中心約需5億多元，如今一座動輒10多億元，因此特別感謝馥華集團與大洋塑膠合作捐建。他表示，公共建設需要政府與民間共同合作，企業投入不僅能增加運動設施，也有助於改變城市風貌與生活機能。

馥華集團副董事長陳光憲指出，馥華與大洋塑膠秉持著對這片土地的熱愛，希望為社會留下最優質的公共建築與生活價值，因此，雙方決定攜手合作，將這座國民運動中心作為獻給中和的第一份禮物，共同開啟這片土地的下一個時代。

陳光憲表示，未來這座兼具專業機能與建築美學的運動中心，在完工啟用之後，不僅能活絡周邊商業發展，更能帶動新北市民的運動風氣，為這座城市注入滿滿的活力與朝氣。