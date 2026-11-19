上櫃公司亞通利大能源股份有限公司，投資新台幣4.4億元在嘉義縣馬稠後產業園區興建占地約1公頃的綠能設備生產工廠，今天舉行動土典禮，預計1年多後完工開始量產。

亞通利大能源主要從事能源及環保相關工程服務，涵蓋電廠、海洋工程、再生能源及環境控制等領域，提供工程規劃、設計、採購、施工及設備測試等整合服務，積極拓展台灣及東南亞市場。

亞通利大能源董事長呂元瑞接受媒體聯訪表示，規劃將屏東生產據點完整遷至嘉義，他看好嘉義土地、人力及產業發展條件。馬稠後新廠將成為公司拓展綠色能源業務的重要基地，預計1年多後開始生產，未來將持續投入技術研發及設備製造，擴大綠能產業布局。

嘉義縣長翁章梁今天參與亞通利大新廠動土典禮表示，馬稠後產業園區後期已有95家廠商購地進駐，其中7家投入生產營運、45家取得建照並陸續興建中，未來結合嘉義科學園區及周邊產業用地，可擴大產業群聚效益，帶動企業投資與在地就業機會。

翁章梁也說，產業發展需要搭配完善的生活環境，縣府正推動高鐵嘉義站周邊367公頃土地重劃，規劃可容納約3.5萬人居住的新市鎮，透過提升生活機能，讓更多人才願意留在嘉義生活。中央正規劃在新港新能源新材料產業園區，未來配合台積電及相關供應鏈進駐，可進一步擴大嘉義產業發展動能。