國際油價近期持續走弱，布蘭特原油自10月底每桶約118美元的高點回落，11月19日盤中一度降至約89美元，跌幅近二成。市場主要反映中東原油出口恢復、全球供給過剩預期升高，以及美國原油庫存增加等因素。路透指出，荷莫茲海峽原油運輸量已逐步恢復至戰前水準，進一步削弱市場對供應短缺的擔憂。

法人指出，石化產業第4季面臨油價下跌壓力。業界指出，整體而言，柴油、輕油供給仍偏緊，煉製利差仍有支撐；但石化中下游則面臨原料成本與產品售價變動不同步、庫存跌價損失等問題。

台塑化（6505）先前指出，10月雖然伊朗加大攻擊荷莫茲海峽油輪，但實際經由該海峽的原油出口量反而增加，全球原油供給仍充沛；加上11月初美伊和平談判傳出進展，以及美國國內要求結束戰爭的政治壓力升高，帶動國際油價自11月初起回落。

不過，台塑化預估，11月煉製利差整體仍維持強勢。其中，柴油受俄羅斯煉廠遇襲、出口禁令延長及歐洲煉廠事故影響，供應仍偏緊；汽油則因中國、韓國出口增加，加上歐美市場供給轉趨寬鬆，價差面臨壓力。至於輕油受惠於供給緊縮，價差持續強勢，支撐整體輕質油品利差及煉製毛利維持高檔。

相較煉油事業表現相對穩健，石化市場需求復甦力道仍不足。台塑化配合下游實際需求調整生產，預估第四季輕油裂解廠平均產能利用率約40%。反映目前石化原料需求及下游市場動能仍待改善。

法人報告指出，根據上周五石化原料報價，包含輕油、丙烯、苯、對二甲苯（PX）、苯乙烯（SM）均下跌，泛用樹脂除聚氯乙烯（PVC）外亦齊步走跌。法人指出，油價預期下跌，石化產品短期將面對庫存跌價損失；下游如產生跌價預期心理，亦可能延緩拉貨強度。

業者表示，美國期中選舉及以色列國會改選後，中東衝突將迎來新變數，原油價格或將劇烈震盪；11月以來原油跌勢明顯，因此短期或將面臨短期跌價損失。面對油價波動及原料、成品價格下跌風險，將持續採取低庫存操作，審慎控管原料採購，並依市場需求調整生產策略，以降低高價庫存跌價損失對營運的衝擊。