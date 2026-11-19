內政部將檢討租金補貼額度。內政部政務次長董建宏19日透露，目前每月2,000元至8,000元的基本補貼額度，約五、六年未檢討，預計明年與地方政府討論，將參考各地周邊租金及統計結果，研議是否調整。至於中央社宅的租金分級折扣，因去年才公布，短期內尚無修正規劃。

國家住都中心今日舉辦第4季中央社宅招租發布會，會中媒體關注租金補貼檢討方向，董建宏表示，已與國土署討論租金補貼額度的檢討，待新任縣市首長選出後，將與地方政府協調，並參考各地居住水準研議調整。

除補貼額度外，中央與地方如何分擔經費，也是後續協調重點。董建宏說，過去租金補貼全額由中央負擔，但《財政收支劃分法》修正後，地方政府財政預算增加，部分相關支出應由地方共同負擔，將與各縣市討論分擔方式。

至於調整依據，董建宏說明，將參考周邊租金價位，不能只與物價連動，租金變化涉及多項因素，包括水電瓦斯費用、房屋裝修等，內政部將根據近年統計結果，再與地方政府討論，並非只考量單一物價因素。

內政部國土署主秘歐正興補充，目前討論的是每月2,000元至8,000元的租金補貼基本額度，育兒家庭依子女人數享有的加碼，則是在基本額度之上計算。由於基本額度約五、六年未檢討，明年將針對這部分研議，是否調整及如何調整，仍待後續討論。

至於中央社宅依所得等條件提供不同租金折扣的制度，歐正興說，這屬於社宅租金分級原則，相關折扣表去年才公布，目前不會這麼快修正。

國家住都中心董事長花敬群則說，檢討租金必須有具體原因，應從整體是否符合可負擔標準來評估，住都中心每個社宅案都會計算租金負擔，確認符合標準後，才核定租金，目前採用的租金負擔標準為所得的25%，較國際標準30%更嚴格。

依現行規定，租金每三年檢討一次，住都中心將依規定重新評估租金水準，目前尚未滿三年。花敬群說，若未來市場租金大漲，導致社宅租金即使打折後，仍超過可負擔標準，就有必要討論調整。