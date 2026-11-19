近期電商平台資安事件頻傳，富邦媒（8454）今（19）日發布重訊，透過資安監控發現第三方平台mo店+服務出貨資料發生疑似資安事件。經初步調查，部分出貨資料遭未經授權存取。

富邦媒指出，發現異常後已立即啟動資安應變機制，採取相關防護措施，包括隔離受影響系統、強化監控及存取管控機制，並持續進行事件調查及影響範圍確認。依相關規定辦理主管機關通報，並將主動通知疑似受影響顧客，提醒提高防詐意識，留意不明來電、可疑簡訊及不明連結，以維護自身權益。後續亦將引進外部資安專業資源協助進行數位鑑識及事件調查，並持續強化資訊安全防護機制。

富邦媒指出，經初步調查，事件涉及mo店+服務出貨資料遭未經授權存取，依目前調查結果，確認未涉及會員帳號密碼、信用卡號或其他付款資訊。已採取相關應變及強化措施，目前各項主要營運系統及電子商務服務均維持正常運作，對營運及財務尚無重大影響。

富邦媒將持續進行事件調查及影響範圍確認，並視調查結果採取必要改善措施。目前全面檢視資訊系統安全管理機制，強化系統監控、權限管理及相關資安防護措施，以降低類似事件再次發生之風險。