科科科技-KY（6950）旗下音樂服務事業 KKBOX今（19）日宣布與全球現場演出領導品牌 Live Nation理想國展開策略合作，此次合作將涵蓋KKBOX旗下生活訂閱服務「KKBOX ONE」及追星體驗品牌「Planet K」，透過獨家方案提升會員價值，滿足新世代消費者在追星旅程上更多樣化、具深度參與的期待。

KKBOX今年推出生活訂閱服務「KKBOX ONE」，持續拓展音樂串流以外的會員服務，除涵蓋以追星體驗為主的平台「FANKLUB」及品牌「Planet K」，更串連影音、娛樂、生活、美食、旅宿等生活面向推獨家訂閱方案。攜手全球現場演出領導品牌Live Nation理想國，則進一步將會員服務延伸至現場展演體驗，拓展從數位內容到線下體驗的完整服務鏈。

科科科技集團 KKBOX 總經理葉展昀表示，串流服務已經改變大眾接觸音樂的方式，而下一個階段，樂迷及粉絲期待的是更完整、更深度的參與感。KKBOX此次攜手 Live Nation 理想國，希望能結合數位音樂與現場娛樂資源，打造從線上聆聽、購票觀演到會員專屬活動的更完整追星體驗。

Live Nation 理想國將於今日中午12時進駐 KKBOX ONE 並推出「LIVEHOUSE+」全台獨家訂閱方案，以年費15,000元、限量300組形式發行，為重度音樂演出愛好者與核心粉絲打造更進階的娛樂體驗。即日起訂閱即可享有六大專屬會員權益：

免費演出門票（登記抽選）：保證會員每年至少中選並獲得7場由 LIVEHOUSE+ 安排Live Nation理想國主辦之演出門票，每場2張。

演出優先入場與周邊商店快速通關：於LIVEHOUSE+安排Live Nation理想國主辦之演出活動、官方周邊商品販售處，享有優先入場或快速通關服務。

飲品兌換券：於適用演出場次享有飲品兌換券，提升觀演體驗。

官方藝人親簽或周邊（登記抽選）：不定期開放藝人親簽海報等限定周邊抽選，收藏珍貴紀念品。

LIVEHOUSE+ × Live Nation限定商品購買：不定期享有LIVEHOUSE+ × Live Nation理想國聯名限定商品之專屬購買機會。

LIVEHOUSE+ 獨家迎新禮包：包含實體 LIVEHOUSE+會員卡及LIVEHOUSE+ × Live Nation理想國聯名限定商品。

Live Nation理想國執行總監梁永泰表示，與KKBOX的合作為期間限定專案，是全新的嘗試！透過雙方資源整合，為粉絲創造更多參與演唱會的機會。讓更多樂迷接觸現場演出，持續為台灣音樂市場帶來更多元的體驗。

KKBOX 旗下追星體驗品牌「Planet K」也與 Live Nation 理想國及全台各大演唱會主辦單位展開期間限定合作，進一步擴大超級粉絲會員權益。訂閱 Planet K「超級粉絲」會員年方案（1,920 元／年），除原有會員福利外，更可擁有指定合作演唱會的門票優先購資格，或有機會抽中門票及相關周邊商品，全年度預計將涵蓋超過40場。現在訂閱即可參與第一檔合作活動，有機會抽中12月K-POP男團台北演唱會門票。