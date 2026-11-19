國家住都中心19日宣布，2026年第4季中央社宅將推出6案、共1,672戶，分布於新北市、嘉義市、台南市及花蓮縣，其中嘉義、花蓮均迎來首案中央社宅。11月30日起受理申請，本季首度全面採「先抽籤、後審查」，預計明年1月12日抽籤，最快6月1日起入住。

國家住都中心今日召開中央社2026第四季招租發布會，本季以新北市供給最多，三案合計1,186戶，包括板橋區「光環安居」330戶、中和區「莒光安居」296戶、泰山區「貴和安居A」560戶。另外三案為嘉義市西區「友忠好室」142戶、台南市永康區「東橋安居」218戶，以及花蓮縣花蓮市「中美好室」126戶。各案均規劃套房、二房及三房，提供單身族、小家庭及婚育家庭選擇。

新北三案均位於生活機能成熟區域，板橋「光環安居」位於埔墘商圈，緊鄰板橋第二運動中心；中和「莒光安居」鄰近環球購物中心及自強公園；泰山「貴和安居A」則鄰近機捷泰山貴和站及捷運丹鳳站。嘉義「友忠好室」位於嘉義後站生活圈，台南「東橋安居」鄰近市立圖書總館，花蓮「中美好室」則鄰近縣政中心及文化局園區。

婚育宅申請情況方面，住都中心表示，2025年公告招租1,022戶，受理超過1,700件申請；2026年公告約千戶，受理約1,600件申請，兩年申請件數均高於釋出戶數。

住都中心表示，申請期間為11月30日上午9時至12月29日晚上11時59分，採24小時線上申請。預計明年1月12日公開抽籤，2月16日前公告中籤名單，經審查符合資格者，再依通知辦理看屋及選屋，最快6月1日起入住。

為讓中籤者有更多時間準備搬遷作業，國家住都中心董事長花敬群表示，過去招租須先完成資格審查才抽籤，本季改為申請截止後先抽出審查序位，再由專人依序審核資格，預計可縮短約一至兩個月作業時間。

另外，婚育家庭對於社宅也有熱切需求，住都中心統計數字顯示，2025年婚育宅公告招租1,022戶，受理超過1,700件申請；2026年公告約千戶，受理約1,600件申請，兩年申請件數均高於公告戶數。

內政部政務次長董建宏表示，政府持續透過興辦社宅、租金補貼及包租代管，增加住宅供給、減輕租屋負擔並活化民間空屋，滿足不同居住需求。截至今年10月底，全國直接興辦社宅共計12萬8,914戶。

第四季中央社宅家庭所得與租金分級。國住都／提供

第四季中央社宅招租一般家庭租金。國住都／提供