發明波蘭

經歷了多場戰爭之後，新波蘭百廢待舉。眼下的當務之急，就是要設法復甦。許多地方的基礎設施，都必須徹底重建。失業率居高不下，各種產業都亟待發展。遭受戰爭破壞、蹂躪的農業，也必須設法回歸常軌。此時的波蘭，到處都有貧困和糧食不足的問題。更不用提在一戰期間，約有四十萬波蘭人在普魯士、奧地利和俄羅斯的軍隊中戰死，使得新波蘭失去了這批最為愛國的社會中堅。

另一項艱鉅的挑戰是將分散的領土和不同的民族連結起來：新波蘭的國民們，經歷過多個不同帝國的統治：他們所習慣的法律體系不同、教育體系不同、中央和地方政府的統治型態等等，也都大不相同，要讓他們團結在一起，洵非易事。在過去的一百二十三年裡，波蘭曾被三個不同的列強瓜分；而這一點從波蘭的鐵路系統就能看得出來。每個被瓜分的區域，其原有的鐵路網都是為了通向各帝國的中心而設的──因此這些原有的鐵路並無助於團結，反而加強了離心力。為了讓鐵路能順暢地通往華沙以及國內各地，新波蘭開始鋪設新的鐵軌。即使到了今天，波蘭西部（從前屬於德國的那部分）的鐵路網依舊較為密集，東部的鐵路網則較為疏鬆，而南部鋪得最好的一條鐵路則是前加利西亞的東西線鐵路，用來連接克拉科夫、利維夫，以及幾處更遙遠的站點。

有些企業雖在相對短的時間內就恢復了營運，但國內市場的樣貌已經不同以往──他們不再能把商品出口到柏林、維也納，或聖彼得堡。此外，他們過去如果是從三國列強進口原料的話，現在他們就必須在新波蘭境內重新尋找供應商。一九二三年，新波蘭還經歷了一次惡性通貨膨脹，教人苦不堪言──曾有一度，用一美元就能兌換兩千萬波蘭馬克。一九二四年春，新的貨幣茲羅提取代了舊馬克。幣值經過調整後，該國中產階級的儲蓄幾乎全部化為烏有。對年輕的新波蘭而言，這絕對不是什麼經濟發達的吉兆。

雪上加霜的是，在經歷了長期的瓜分之後，各地的波蘭公民，並非都用同等的心態預備好要迎接波蘭獨立。區域主義大行其道，因為每個瓜分區的居民都覺得自己和同區的人更有共通之處，而別區的人則明顯和自己不同。此外，在各個瓜分區中，只有加利西亞人真正擁有自治的經驗，因此加利西亞人也最有本事移居到首都華沙去協助建設新政府；但這卻反而使得加利西亞的前首府利維夫成了遙遠而又落後的地方。與此同時，不難想見在新波蘭的首都，文化衝突肯定少不了。前文提過，從前俄羅斯辦理國家杜馬選舉時，華沙的選民彼此鬧得相當不愉快。這些林林總總的政治遺緒，是否會繼續影響新波蘭的政局？ 貓頭鷹《拒絕消失的波蘭：從不存在的國家到重返歐洲，一段追尋自由的千年史》，作者： Patrice M. Dabrowski

在新波蘭，其實沒人知道局勢將會如何發展。在小說《早春》中，熱羅姆斯基的筆法生動寫實，國家正在掙扎求發展之際，人民現實生活的艱難處境躍然紙上。小說描寫到了巴庫一地──當時，巴庫仍是帝俄的一處港口。有位住在巴庫的波蘭實業家勸告他的兒子（也就是小說的主角）移居波蘭，但此前兒子從來沒有踏上過波蘭的土地。父親於是編了一個美麗的故事，把波蘭描繪成了一個童話般的夢幻國度，並成功說服了兒子前往新波蘭碰碰運氣。然而，這個虛構的夢幻國度雖然完美得猶如應許之地，但終究只是泡影。童話終歸只是童話，在剛剛成立的新波蘭，生活到處充滿著挑戰。

在一九二四年時，全世界都沒人知道一個正常的民族國家到底該長什麼樣，更別說在新波蘭這樣一個多元混雜的地方了。波蘭的未來究竟該往哪裡走，各方各派的想像也都不盡相同。各色不同的陣營於是都動員了自己的支持者，試圖實踐各不相同的未來願景。其中，羅馬天主教教士堅持認為教會應當在波蘭人的生活中扮演重要的角色；而農民則努力設法改善農耕條件，並要求取得更多的土地──而要做到這一點，最簡單的辦法就是拿非波蘭人開刀，剝奪他們的土地──這可比剝奪波蘭貴族的土地要容易得多。

（本文摘自貓頭鷹《拒絕消失的波蘭：從不存在的國家到重返歐洲，一段追尋自由的千年史》，作者： Patrice M. Dabrowski）