通往遙遠過去的窗口

許多世代、許多人都深入探討過波蘭的歷史，試圖一窺波蘭人的身世系譜，以及波蘭這個國家的起源。人們大都認為，這種對於歷史起源的探索，應該盡可能追溯到愈久遠以前愈好（和其他民族一樣，波蘭人也喜歡在歷史上尋找自己的祖先世系）。曾有些學者利用既有的考古學、語言學，以及其他方面的資料，拼湊出了一條乾淨、整齊的故事線：最開始有些史前人類居住在奧伊楚夫的石灰岩洞穴裡，後來約在西元前七五○年到西元五五○年中間，某些人移居到了比斯庫平，並且建立了一座木造聚落。在此過程中，這些人原先說的是原始印歐語（一種語言學家推論出來的語言，其存在與否尚未被證實），但是到後來，開始有人說斯拉夫語言了，個性鮮明的斯拉夫諸民族於焉登場。有些學者聲稱，以上這就是波蘭的起源故事。然而，從歷史學的角度看，這種說法大有問題。其中一個尤為關鍵的問題是：早在西元一○○○年以前，就已經有許多不同的民族，在歐洲大陸的這塊區域互相往來交錯了。這些往來交錯的民族，有斯基泰人、凱爾特人和日耳曼諸部族，更不用提哥德人、匈人和阿瓦爾人等，也都包括在內。由此可見，這塊區域雖然有些古人類活動的證據，但這不表示我們可以將這些人類活動全部都歸入到波蘭的「民族」歷史當中。

梳理傳統的歷史資料，從來不是件容易的事。歷史學家如果對波蘭中世紀早期的歷史感興趣的話，那就只能設法從散落各處的片段紀錄中窺探歷史。羅馬人從未征服過波蘭的土地（這是好事），而這也意味著有關這塊區域的早期紀錄付之闕如（這可就是壞事了）。雖然我們知道，羅馬人曾和波蘭所處的這塊中東歐地區進行過貿易，我們也知道，這種商業活動使羅馬人和這塊區域有了明確的往來聯繫，我們甚至知道，這塊區域曾經流通過羅馬人的錢幣（可能是用來交易貴重的波羅的海琥珀）；然而，我們終究只能從這些令人眼花撩亂的片段資料中，勉強看出一些或可稱作「波蘭」起源的跡象。

雖然偶爾有些資料會提及和這塊區域有關的部族、聚落或領袖人物的事，但光靠這些片段資訊，我們還是很難在地圖上找到這些事物的精確位置。既然如此，我們到底應該如何探究波蘭人的身世系譜，以及波蘭這個國家的起源呢？

三個起源傳說

對歷史學家來說，「傳說」是一種比較另類的、通往歷史的窗口。雖然有些人認為，傳說不是歷史，因此不值得重視；但事實上，傳說都是過去的人為了理解當時的世界而創造出來的。它們雖然原始，但是卻經久不衰。如果我們認真研究，還是可以讀出許多訊息。而且，傳說都是古人代代相傳的生命智慧；每當新世代從上個世代的口中聽聞了傳說，這些故事就會在新世代的心中生根發芽，為他們形塑出一套看待世界的方式。在歷史學家眼中，有些傳說是特別有意思的，因為它們讓我們得以一窺不同的民族如何看待彼此。在本章中，我們會討論幾個有關波蘭人如何看待周邊民族的傳說。以下我們會從三個民族創始傳說當中節錄片段。這些片段可以提供我們一個有用的框架，幫助我們理解波蘭歷史，以及波蘭人如何看待周遭民族。

首先是三兄弟傳說。話說有三位兄弟，分別叫萊赫（Lech）、切赫（Czech）和羅斯（Rus）。萊赫是波蘭人的祖先，切赫是捷克人的祖先，而羅斯則是東邊的泛斯拉夫民族（今天的白羅斯人、烏克蘭人、俄羅斯人）的祖先。有一天，兄弟三人決定要朝不同的方向出走；大家各憑本事，去尋找可以建立家園的地方。切赫於是決定向南走，羅斯決定向東走，而萊赫呢，他被一隻白鷹引領著向北走，最終走到了一棵樹下。萊赫爬上了樹，試圖看清周遭環境。在北邊，他望見了宏偉壯闊的海域；往東邊，他看到了遼闊肥沃的平原；南邊，是重巒疊嶂的山脈；西邊，有濃鬱茂密的森林。萊赫心想：這不正是理想家園的根據地嗎？他被眼前的景象吸引住了，決定在這個地方安頓下來。他決定要像白鷹在樹上建造鳥巢那樣，要在這塊土地上建立自己的家園。為了向白鷹表達感謝，萊赫還決定用「白鷹展翅」作為代表自己的徽章紋樣。

以上這則傳說，講述的是中、東歐地區泛斯拉夫民族的故事，同時也說明了泛斯拉夫民族中的幾支為何會在不同地點建立了家園。事實上，在大約第五世紀的時候，確實有好幾支斯拉夫人的部族，開始大量地在中、東歐地區繁衍定居。隨著時間的推移，這幾支部族彼此之間的差異變得愈來愈大，最終形成了好幾個擁有不同特徵的民族群體。不過，在這則有關民族起源的傳說中，登場的主角只有三人。這三兄弟分別代表了波蘭人自身，以及波蘭周邊的兩大民族群體。其中波蘭人萊赫和捷克人切赫，都是西斯拉夫民族；而羅斯這一角色，則代表了整個東斯拉夫民族。至於南斯拉夫民族（也就是前南斯拉夫境內的幾個主要民族）則從未進入到三兄弟傳說的視野內，這是因為他們的生活地點位在捷克的南方，和波蘭人的領地距離較遠。這則傳說也透過三個登場角色向我們暗示，切赫和羅斯的後人，都是波蘭人最親的手足，而這兩者也將會在波蘭人的視野中持續扮演重要的角色。

此外，這則傳說也提供了一些地理方面的線索，讓我們可以了解波蘭人領有什麼樣的土地（順帶一提，這則傳說提起萊赫的土地時，都是用讚賞的語氣描寫的）。傳說中萊赫受到白鷹啟示，在名為格涅茲諾（Gniezno）的地方建造了家園。現代波蘭語裡，「鳥巢」叫 gniazdo，與「格涅茲諾」極為相似，可見這個地名和傳說中的鷹巢息息相關（再順帶一提，格涅茲諾正處於現代波蘭的中心位置）。此外，傳說中的某些段落，波蘭人的領地範圍，是借用天然景物的疆界來描寫的。萊赫的領地，北面以波羅的海為界；南面以喀爾巴阡山脈為界；西面和東面，則分別是「一片森林」和「一片平原」──但無論是森林或平原，都無法在上面畫出一條明確的界線。因此，這段描寫可能也暗示了波蘭的疆界範圍，是很有彈性、容許調整的（還有一件事值得注意：傳說中的切赫和羅斯，這兩人的後裔分別代表了兩支斯拉夫民族，他們分別在波蘭人的西南方和東方建立了家園）。最後一提：波蘭人至今都還是以白鷹作為國徽，其典故正是來自這則古老的傳說。

第二則傳說，講述的是克拉科夫（Kraków）城市的創始人的故事。這人名叫克拉科（Krak），是位富有智慧的村民，曾經用計殺死了一隻老是擾人安寧的惡龍。他找來了一隻綿羊，將硫磺塗在羊身上，然後將牠拋進惡龍住的洞穴裡。惡龍吃了這頓免費但異常嗆辣的大餐後，便到維斯瓦河去喝水。喝著喝著，牠的肚皮就撐破了。這則傳說裡，惡龍住的洞穴位在瓦維爾山的山腳。這個地方後來建起了一座城市，就是克拉科夫市。在之後很長一段時間裡，它一直是波蘭的首都。像這樣一則傳說，一方面解釋了克拉科夫為何是波蘭史上的重要城市，另一方面也說明了在克拉科夫郊區，為何會有那樣一座叫克拉庫斯丘的土丘──它是村民們為了感念克拉科而造的。附帶說明一下，建造這種土丘，是古代斯拉夫人向死者表示崇敬的一種方式。 貓頭鷹《拒絕消失的波蘭：從不存在的國家到重返歐洲，一段追尋自由的千年史》，作者： Patrice M. Dabrowski

第三則傳說的主角，是克拉科的女兒萬達。萬達的故事縱然是傳說，但仍舊包含了某些無可反駁的真實成分。其大意是：有位日耳曼人堅持要娶萬達為妻，並且威脅她說，如果不結婚，他就出兵侵犯她的國家。萬達不願意屈服，只好跳進維斯瓦河裡自殺了。像這樣一則傳說，如果我們說它反映出在後續的歷史長河中，波蘭人和日耳曼部族中的德意志人之間長久存在的緊張關係，誰曰不宜？（愛樂者應該知道，德弗札克一八七五年的歌劇《萬達》就是根據這則傳說改編的。身為捷克人，德弗札克的作品同樣反映出了捷克人與他們的鄰居德意志人之間時有糾紛的關係。）這則傳說之所以長久流傳，原因之一就是像波蘭人和捷克人這樣的斯拉夫民族，總是覺得他們的日耳曼鄰居是明顯的「他者」。這種傾向，在斯拉夫人為日耳曼人取的外號中也能看到。早年斯拉夫人將日耳曼人稱為 Niemcy，意思是「不會說話的人」。日耳曼人當然不是真的不會說話，只不過他們說的是一種斯拉夫人難以聽懂的語言（屬於日耳曼語族）。相較於此，斯拉夫諸民族的語言，全都屬於斯拉夫語族，彼此之間多少可以溝通。萬達，這位信仰斯拉夫多神教的公主，是否因此不願意嫁給日耳曼人呢？在某些版本的傳說中，敘事者耐人尋味地將日耳曼人描寫為不夠文雅的尚武之士──或者直接一點說，日耳曼人簡直被描寫為蠻橫的好鬥分子；相較起來，居住在克拉科夫的人，那可真是溫文儒雅、富含教養。萬達公主，我們不能肯定她是出於什麼樣的原因投河自盡，但就我們所知，人們為了紀念這位公主，於是在克拉科夫又造起了另外一座土丘，就如同紀念她的父親克拉科一樣。

以上三則傳說，為我們即將展開的波蘭歷史之旅搭建了舞臺。這些傳說穿越了時間的迷霧，來到我們身旁，暗暗向我們訴說波蘭淵遠流長的史前時代，以及在基督宗教傳入以前，斯拉夫人所信奉的多神教信仰。與此同時，這幾則傳說也向我們訴說著更廣大範圍內的故事，也就是中、東歐那幾支個性鮮明的民族當初是如何崛起的。還有，這些傳說也向我們提供了「波蘭」這塊區域在它正式被命名為「波蘭」以前的一些線索，讓我們一窺這塊區域的中心地帶發生過什麼事，以及這塊地方究竟擁有哪些不同尋常的特點。此外，這些傳說故事也足以佐證，打從一開始，波蘭人的生活經驗，就不斷地擺盪在「兄弟們」（斯拉夫人）和「他者」（日耳曼人）之間。

（本文摘自貓頭鷹《拒絕消失的波蘭：從不存在的國家到重返歐洲，一段追尋自由的千年史》，作者： Patrice M. Dabrowski）