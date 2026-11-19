房價高漲，現在買房要準備多少錢？住商機構根據聯徵中心數據統計，七大都會區第2季，以台北市居民購屋平均需自備816萬元頭期款最高。

若與十年前比較，則以大新竹地區壓力最大，尤其是新竹市，民眾若是晚十年買房，得多準備294萬元，相當於一輛雙B豪車的價格。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，房市雖進入冷靜期，但價格未明顯重挫，購屋人頭期款仍承受莫大壓力。

根據統計，台北市第2季平均自備款金額來到816萬元，且與2017年同期相比，相差約98萬元，看似房價漲勢較顯輕微，但自備款壓力是全台最高。

新北市購屋人平均自備款則達518萬元，與2017年相比增加154萬元。

桃園市則屬北部房價相對親民縣市，自備款約382萬元，若與十年前相比，仍增加144萬元，六都中僅次於新北。

賴志昶表示，雙北本身房價高昂，加上受銀行滿水位、限貸令等因素，申貸條件日益艱困，增添北部居民購屋門檻。

新竹縣市近年房價大漲，兩縣市平均自備款分別達541、558萬元，甚至高過新北市，僅次於台北市，與2017年相比，兩縣市分別增加283萬、294萬元，增加數字為七大都會區之冠。

住商不動產桃竹苗區協理陸毅琪認為，大新竹地區受惠於科技業發展，吸引高薪產業人才匯聚，不過隨著區域居民收入居高不下，隨之而來也代表著區域房價水漲船高，也造成新竹居民若晚10年買房，竟得多準備近300萬元的局面。

另看中南部縣市，依據數據，台中市購屋人第2季平均自備款達434萬元，相較2017年同期僅增加90萬元，增加數值為七大都會區最低；南二都則自備款壓力較低，台南市、高雄市自備款分別約361、349萬元，與2017年第2季相比增加92萬、123萬元。

賴志昶表示，根據聯徵中心數據，無論南北縣市皆呈現房價飆漲趨勢，惟目前購屋族還是得面臨自備款增加、利率上揚等雙重壓力，因此需更審慎評估自身財務狀況。