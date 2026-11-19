台北豪宅板塊位移。昔日豪宅聚落中正區博愛特區、大直水岸逐漸退燒，豪宅新案轉向大安、松山、信義及士林等區域。住展雜誌統計近兩年台北市億元級豪宅新案，其中以松山區「西華璞園」總價最高，達2.4億元。

住展雜誌觀察近兩年公開且到目前為止揭露5筆以上的億元以上新案，分別為坐落在大安區的「德運元鼎」、「德運安和」、「敦南詠樂」，與松山區的「西華璞園」、「敦睦」，和信義區「松裔」、士林區「文心天母」，最高總價為飯店改建案「西華璞園」來到2.4億元。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰分析，過去首都的豪宅板塊除了此次數據中論及區域外，還會包括如中正區博愛特區、中山區大直水岸，不過博愛特區發展太早，區域地貌舊，還有總統府的視野限制，聲量已屬沒落，推案稀少。

大直水岸聚落更因土地難單純區分住宅使用，加上與對岸台商潮流減退，鄰近松山機場地緣效益不彰，近年無指標高價案開發，兩處的指標豪宅像「松濤苑」、「西華富邦」亦傳出價碼不再持穩，豪宅板塊位移可謂十年河東十年河西。

雖然大安區、信義區還是有豪宅生力軍加入，不過在大安森林公園周邊、信義計畫區的開發趨於飽和，大安區近年的高價宅新案身影較出現在遠企、大巨蛋、忠孝東區等地，而信義區則由信義計畫區外溢，今年信義區高價案還鄰近一向被視做親民區的吳興街地帶，台北市核心區儼然高房價全面化。

近兩年同樣也見高價新案的松山區與士林區，進駐位置則在身價毫無懸念的敦北、天母區域，尤其西華飯店危老案，比其他豪宅更屬均質的大坪數規劃，還破每坪200萬元高單價，推升高總價，更顯建商信念。

事實上，即使豪宅市場買盤資產實力強，但也會在如稅制、貸款的購屋與持有成本，以及整體房產走勢上多所考量，如今這些條件都不好，本來就屬金字塔頂端的少量客群，要是總價還過高，銷況都得長期抗戰，不少建商謹慎規劃坪數，或是社區內同步設計小宅，不把雞蛋放同一籃子，若仍主力訴求氣派大戶別可說相當程度膽識過人。

陳炳辰表示，眼下台北市預售新案大樓產品交易總價分布，破億元比例僅3.5%，大多還是交易在5000萬元以下，後續縱然在大安區、松山區、中正區還有億級案，但推案數零星，預期也不是上百坪空間規模，在土地使用、營造成本、豪宅政策、買方態度、市場環境等因素影響下，氣派的均一化大坪數頂規建造案走向稀有。