永豐餘（6790）董事長葉惠青表示，企業不能只著眼於減碳目標，更要從能源自主、循環經濟及產業轉型出發，將減碳轉化為長期競爭力。永豐餘以自主發電為基礎，結合生質能源、智慧能源管理與綠色材料，逐步建立兼顧能源韌性與商業價值的發展模式。

經濟日報將於12月2日舉辦「2026能源願景高峰論壇-AI時代 智慧能源新戰略」，本論壇由經濟日報主辦，經濟部能源署、工研院、台電、台達電、永豐餘、國泰投信、富邦投信協辦。

葉惠青將以「能源韌性的企業綠色解方」為題發表演說。永豐餘將能源效率提升、低碳能源布局與產品升級連結，持續以2030年各廠年度節電率平均至少1.5%、總替代能源投入比例大於35%為目標。

在能源布局上，永豐餘長期發展汽電共生，並進一步推動「三態綠電」，涵蓋固態、液態及氣態生質能源，透過木質燃料、廢棄物及有機廢水轉換沼氣等方式，將資源轉化為能源。自主發電不僅有助降低對外部電力依賴，也能掌握能源來源與成本，提升供電穩定性。

除了發電，永豐餘也將能源管理技術延伸至儲能、微電網及虛擬電廠。高雄久堂廠導入結合汽電共生的表後儲能系統，透過智慧能源管理進行尖離峰電力調度，降低契約容量需求；同時參與台南、嘉義等地防災型微電網建置，提升災害期間的供電韌性。

此外，也協助客運業者整合電動巴士充電設施與用電排程，將分散的能源資源整合為可調度電力服務，讓企業從能源使用者進一步成為能源管理服務提供者。

展望下一階段，葉惠青指出，永豐餘不只因應現行碳費制度，也會提前關注未來可能推動的總量管制與排放交易制度，以及國內外資源循環政策。未來的布局有三大方向：第一，透過能源循環創造成本優勢；第二，發展綠色材料與非塑材料，創造營收成長；第三，透過自然解方及減碳專案，創造長期碳資產價值。

他表示，循環經濟將是未來產業轉型重要基礎。從產品源頭的綠色設計、源頭減量與閉環循環，到延長產品使用壽命及強化資源流向追蹤，企業都能藉由法規與市場變化發展新商業模式。