好食好事基金會於11月上旬率七家食品品牌與中小企業赴舊金山灣區，參與首屆USA Taiwan Global Expo，透過試吃、問卷及現場銷售，蒐集產品定位、價格與包裝規格等市場資訊，作為後續拓展美國業務的依據。

台灣食品品牌布局美國市場，如何掌握消費需求、找到銷售通路，是海外拓展的重要課題。

此次行程是好食好事基金會首次主動以美國市場拓展為目標，集結食品企業進行跨境商業實測。

由頂新和德文教基金會捐助成立的好食好事基金會自2018年成立食農科技加速器，長期提供創業輔導、企業合作及資源媒合服務，如今進一步將產業與國際網絡延伸至具備成熟產品的食品品牌及中小企業，協助業者評估海外市場機會。

本屆展會於11月7日至8日在加州聖馬刁登場。七家參與品牌包括Let's Drink、PASSION24、偶素紅燒牛若麵、鱘寶皇尚蛋白派、露酪RURAL CHEESE、原味千尋及劉姥姥，產品涵蓋飲品、機能食品、植物基食品、蛋白點心及調味料。

展會期間，「Let's Drink」發送超過6,000杯試飲，發現當地消費者對水果口味的偏好與台灣不同，也經常詢問糖分、熱量與成分。這些回饋促使品牌重新思考產品資訊如何呈現在包裝與陳列上。「PASSION24」則蒐集450份第一手消費者問卷，作為分析市場需求、調整產品策略的基礎。

現場銷售也帶來產品規格與價格的觀察。「原味千尋」、「鱘寶皇尚蛋白派」在兩天內售完準備的展會銷售產品；「偶素紅燒牛若麵」、「露酪」的試吃品全數發送完畢。劉姥姥則發現，消費者對花椒油價格的接受度高於預期，小瓶組合也有購買需求，為後續包裝與定價提供參考。

參展企業在會後交流時指出，當地消費者願意直接分享口味、甜度、份量及成分等意見，也有人詢問展後購買管道。

對食品業者而言，這些回饋有助於釐清產品是否符合當地需求，並為備貨、銷售溝通及通路選擇提供方向。

好食好事基金會執行長林薇真表示，台灣許多食品品牌已具備成熟產品與製造能力，下一個挑戰是如何進入海外市場、找到消費者與通路。基金會希望結合既有產業網絡及海外在地夥伴，協助企業縮短市場摸索過程，提高國際市場拓展效率。

此次好食好事基金會透過鏈結美國當地夥伴，藉展會讓品牌先取得消費者反應，再評估後續通路與商務合作。除七家品牌外，好食好事校友「日日好食」、「植物蛋Plant Egg」也各自參展，其中植物蛋共同創辦人張哲耀串連五家台灣素食品牌共同赴美。

兩天展會是第一輪市場測試，展場客群與一般零售市場仍有差異，銷售與試吃成果須搭配後續驗證。展後能否形成穩定回購，將是後續觀察重點。好食好事基金會接下來將聚焦產品定位、物流條件、在地通路及穩定購買管道，逐步發展國際商業鏈結服務，協助台灣食品企業將市場回饋轉化為後續商業合作機會。