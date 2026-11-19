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裕隆看好明年車市回暖 新車掛牌量估增至43萬輛
裕隆（2201）看好明年車市回暖，裕隆在法說會預估，台灣今年新車銷量約42萬輛，明年隨市場不確定因素減少、消費信心回升，全年可望增至43萬輛，較今年多賣約1萬輛、年增2.4%。
裕隆公司法說會由副總李建輝主持。裕隆表示，今年前十月全台新車掛牌34.05萬輛、年增約3%，10月單月掛牌3.33萬輛，月減10.2%、年減3.6%。進入第4季，各品牌積極發表車款，在大量新車上市和積極促銷之下，預計將帶動需求，估今年全年的市場規模約在42萬輛。去年與今年汽車市場遭遇到相當多變數，去年貨物稅議題影響車市約有半年，進口車的關稅議題，則是從去年第2季開始就干擾進口車銷售。
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