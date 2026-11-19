裕隆（2201）本業獲利連四季成長，再出四箭衝營運。裕隆昨（18）日法說揭露，今年工商儲能銷售規模估達20MW，菲律賓已接下電動計程車保修業務，加上Cavira量產交付、新店裕隆城全年租金上看5億元，四路並進擴大營運規模。

首先是把工商儲能從示範案推向更多站點。裕隆已完成廠區儲能示範測試，充電站結合儲能的首案經過一段時間運作，成效符合預期，接下來將擴大站點布局。裕隆今年工商儲能銷售規模估達20MW，後續將結合設備銷售與工程建置，從既有合作客戶往外開拓新案源。動力電池也將同步擴大製造規模，深化與電動商用車業者的供應合作。

裕隆四箭衝營運

第二是到菲律賓做電動車隊生意。裕隆8月法說時，當地首家加盟保修店已開出，營運優於預期；這次揭露已開始承接當地電動計程車保修。計程車有定期保養與維修需求，裕隆由加盟據點切入營業車隊，擴大當地售後服務範圍。公司也同步推進太陽光電結合儲能的示範建置，把在台累積的儲能工程經驗延伸到海外。

第三是擴大多品牌整車代工。裕隆持續推進鴻華先進Cavira量產交付，三菱ASX VR-e也已完成首批紐澳外銷出車。裕隆在法說會上說明，外銷代工收入依生產及提車計畫，隨出車反映在營收。三菱案由鴻華先進接單，裕隆已備妥產能，將依訂單安排生產。公司也指出，外銷車與既有代工車型可沿用部分生產設施，再依各地市場要求調整工藝及試驗項目。

其四，是讓既有資產持續貢獻收益。裕隆上次法說提出新店裕隆城全年營業額目標59億元、年增8%，這次進一步揭露，今年租金收入估約5億元，較去年成長。至於下一個土地活化案，裕隆表示，目前尚無具體規劃。汽車通路方面，公司也持續整合花東經銷資源，推進多品牌保修加盟，擴大既有售後服務據點的業務。