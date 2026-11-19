晶圓製造就像拍照，光線太強或太弱，都可能影響成像品質。隨著半導體電路愈做愈細，曝光時接收到的光量也必須掌握得更精準。工研院開發「晶圓式EUV曝光劑量量測系統」，將感測器整合成晶圓形式，直接測量曝光光量，檢測效率提升八倍以上，協助晶圓廠縮短設備調校與製程驗證時間。

工研院量測技術發展中心經理陳政憲指出，微影曝光如同在晶圓上拍攝精密的電路圖形，光量是否穩定，關係到圖形品質。過去工程師須讓測試晶圓經過光阻塗布、曝光、顯影，再檢查形成的圖形，才能間接推估曝光條件是否合適。

一旦需要調整參數，就得再次測試，不僅耗時，也增加測試晶圓與耗材的使用，難以及時掌握劑量變化。

工研院的創新做法，是將感測器整合於晶圓式量測儀，直接測量晶圓位置接收到的極紫外光（EUV）曝光劑量，省去透過後續圖形檢查回推的程序。

工程師不必等待後續圖形檢查，就能取得數據，確認設備輸出的光量是否符合需求，並作為維護、調校及製程驗證的依據，提升產線作業效率。

然而，要把量測技術帶進產線，首先得跨過實驗條件的限制。陳政憲回顧，研發初期最大的挑戰是取得EUV光源，團隊無法自行購置昂貴的微影設備，因此工研院團隊與國家同步輻射研究中心合作，利用光源測試，再透過演算法校正，處理實驗與量產光源的差異，逐步建立量測能力。目前工研院已建置EUV雷射及台灣首套EUV計量標準，讓量測結果可追溯至國家標準，確保不同設備與廠區的數據具有一致性。

除了量得準，也必須能順利進入產線。團隊將無線晶圓式量測儀整合於晶圓傳送盒（Front Opening Unified Pod；FOUP），使設備能沿用晶圓廠既有搬運流程，並串接自動化物料搬送系統，完成載運、充電及資料讀取，減少人工介入，降低導入門檻。

目前系統已於半導體領先製造廠商完成場域驗證，並展開技術移轉洽談。從建立計量標準到開發產線量測工具，工研院將研發成果與產業需求結合，協助國內設備業者強化先進製程量測能量，拓展技術應用與合作商機。