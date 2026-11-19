模組（Module）是指系統中具備特定功能，又有共通的接口，可獨立使用或運作的標準化元件，例如系統家具中的各式櫥櫃，成套或單獨使用皆可。

而模組化（Modularization）則是將一個大的系統，拆解並建構成多個獨立模組的組合設計，可整合亦能重組，例如樂高積木。

以模組概念設計商品和服務，形成模組化的應用，並非科技業的專利，是商業服務業創新重要的方法論。

以香頌洋房私廚餐廳為例，其採預約制，除接受一般消費訂位（B2C）之外，亦接受企業客戶包廂或樓層包場（B2B），還能包下整幢辦企業發表會、婚禮、貴賓或家庭日活動，讓餐廳不只是餐廳。這就是餐飲業模組化創新的實例。

再看一個例子，連鎖業多品牌經營並不稀奇，但將多品牌店整合在一家大店中則不多見，品牌店各自獨立，整合為一亦有綜效，例如降低房租成本，提升人效，還能交換客源，這就是上櫃公司米斯特的「模組化」創新，結合旗下品牌，如：Life8、AllWears、WILDMEET、BoyLondon等，群集在其大型選品店「NONSPACE」中，除分進之外，亦能發揮品牌合擊的效益。

將商品或服務，甚至是通路品牌形成模組，再賦予模組化的應用，有三項實務的做法：

一、縮放自如的彈性運用：上述米斯特的案例是集結擴大，結合多品牌開大店，但戶外品牌歐都納的做法則是靈活縮放，拓展體育用品店通路時，可以設專櫃，亦可以合作店中店，甚至是一排專賣貨架，可模組化的單位不僅是品牌，還可以是一個貨架。

二、延伸創價情境：價值創造並非口號，居家清潔公司可以家庭用戶為目標客戶，亦可設定公司行號作為目標客戶，更可以將服務場域定位在機場、商辦、廠辦、醫療院所與大型購物中心，其專業模組如：建材和地面養護、各項技術作業程序等，將業務範圍從紅海轉向為藍海，宜家事業為清潔公司樹立了全新的標竿。

三、整合顧客需求：在商品和服務設計之始，就植入模組的概念，例如全家便利店將傳統禮券升級為模組化的服務，以票券化和電子化貫穿全店商品，可為企業客製化的各式電子商品禮券，並融入顧客的需求，形成創意的疊加，例如：減少企業贈品物流程序，降低發放的人工作業，直接憑券到店提領。

台灣商業服務業創新，在漸進式（Incremental）創新小步快跑與跳躍性（Radical）創新的大步跨越之間，模組化創新提供持續創新的第三種可能。