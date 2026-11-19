全球經濟情勢詭譎變化。台灣產業創生平台董事長黃日燦表示，台灣企業「沒有遠慮，就有近憂」，迎戰AI、超越紅色供應鏈、改造企業組織、國際化布局是台灣企業的四大挑戰。他指出，轉型已是標配，台灣企業學會「左右腳並用」，要透過併購、投資、聯盟、產業控股等方式一起合作、快速成長。

「破局與造局。」黃日燦以此為台灣企業未來發展下註腳。他感慨地說，台灣企業「沒有遠慮，就有近憂」、「沒有外患，就有內憂」，都說地無三里平，台灣是沒有三天好光景，台灣是淺碟型經濟，只要做得不錯，全部的人都來了；才突破領先一下下，還沒高興個兩天，後面追兵又追上來了。

迎接四挑戰 轉型成標配

現在更厲害了，他說，已經不是左右鄰居、不是自己人對自己人的競爭，而是紅色供應鏈，這是台灣企業西進中國大陸培植出來，因為台灣企業做太好、教得太棒，「老師，我都學會了，麻煩你讓一讓」；紅色供應鏈崛起是台灣對全世界很重要貢獻之一，也是對自己製造出來最大挑戰。

至於地緣政治，他表示，川普上來後地緣政治瞬息萬變，原本以來較平靜了，現在又來打伊朗。

未來會如何？沒有人知道川普會怎樣，台灣就是在面對不確定往前走。

AI帶來嚴峻挑戰。黃日燦表示，幾年前ChatGPT剛出世，大家覺得沒什麼了不起；但現在it could be being，變成新人類，舊人類去那裡？AI會把人類帶到那那去？現在都沒有答案。

企業內部也有挑戰，黃日燦指出，台灣企業有很多新世代，但是組織有無跟著二代接班與時俱進？

此外，「組織老化」是企業現在最頭痛的問題。他指出，組織老化有可能是老闆老化、經營團隊及主管的老化、也可能是新人類不夠所造成。明天，組織若選對加上AI，事半功倍，若選錯，事倍功半。

接著就是國際化布局。他表示，以前是到國際賣東西，現在製造國際化，國際化布局台灣企業準備好了嗎？

迎戰企業內外四大挑戰，黃日燦表示，「轉型已成標配」，他進一步提出「六大創生決策命題」，這也是未來成功方程式。第一是「重新定義戰場」。他舉例，明昌國際本來是做金屬箱、工作箱，但思考轉型升級打破板金與箱的限制，於是海闊天空，戰場擴大，正因為突破狹窄的框架，就有新的跑道出來。

第二是「晴天修屋頂，布局後天」。他說，真正轉折關鍵不是衰退時急救，而是巔峰轉型。例如台達電由交換式電源與零組件供應商，成功轉型為能提供「從電網到晶片」的完整AI與能源解決方案系統廠商，市場也給它肯定的訂價。因為能布局未來，就比別人搶占先機。

第三是「打群架，善用外部槓桿，加速造局」。他說，以前台灣做代工很怕訂單被搶走，但現在競爭對手都在海外，所以必須集思廣益。因為世界變化太快了，不能只靠自己一步一腳印，像保瑞集團從醫藥經銷的進口代理商，經由連續性併購，一躍變成CDMO的主要廠商。

建構生態系 對手變夥伴

第四是「本業升級，建構生態系」。他舉例，鋐昇是做扣件螺絲，原本是一元五毛的生產，之後大陸做得更便宜，讓它陷入苦戰。後來一轉念，別人做得這麼好就由他來賣，於是設立平台，「把敵人、對手變成夥伴和自己人」。

第五、「團隊股權及組織跟上」。他表示，一個老闆很強的時代過去了，光靠老闆是不夠，像四零四科技建立集體領導制度與接班人計畫；正凌精密推動全體員工認股憑證與持股信託，全民皆老闆，這與領薪水不一樣。

第六是「轉型是核心配備」。黃日燦說，「每天都要想它，它是核心策略的工具，而不是選項」。居安思危，超前部署。像信驊科技想的已不是本業如何精進，因為這藍圖已經很清楚，它想的是第二成長曲線在那裡。

黃日燦表示，「台灣企業要學會左右腳並用」，過去做代工，只會用右腳，現在調整商模、擴大產業生態鏈，國際化營運等都是挑戰。此時可透過併購、投資、聯盟、產業控股等方式一起合作，同時間做好幾件事，縮短速度與程度的限制，左右並進。

黃日燦說，台灣企業需要三大能力：重新選戰場、重新配資源、重新組隊伍。