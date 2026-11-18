Nike近期公布備受市場關注的五年復甦計畫，隨著品牌方大刀闊斧展開結構性調整與供應鏈優化，法人預期，台灣主要鞋類代工與供應鏈大廠如豐泰（9910）、寶成（9904）與志強（6768）等，均有望因此受惠，逐步走出谷底。

Nike端出五年復甦計畫，營運迎來轉機。歷經近幾年營收下滑，Nike決縮減經典鞋款、加碼跑鞋與足球鞋，預計2029財年重返成長，2031財年營收較2027年增加約50億美元，其中約40億美元由機能運動品類貢獻。

法人指出，Nike預計透過數位化需求預測平台、精簡非核心SKU（庫存單位）與優化營運網路，目標在2031財年前實現年化約25億美元的成本節約。這意味著Nike將更高度集中資源於具備規模優勢、高良率與自動化能力的頂尖核心代工夥伴。

另一方面，Nike戰略轉向「性能運動」，期望在跑步與專業運動賽道奪回市占。這對長期深耕高階運動鞋、技術黏著度極高的台灣代工廠而言，是產品組合優化的一大利多。

豐泰是Nike最核心的長期專屬代工夥伴之一。豐泰營運高度連動Nike的高階鞋款如Air、React等緩衝技術鞋款。隨著Nike聚焦性能運動與專業跑步鞋，豐泰在技術護城河與高階滲透率上具備絕對優勢。

配合Nike供應鏈成本優化，豐泰持續推進廠區自動化（涵蓋越南、印尼等地），當Nike庫存去化完成、訂單回穩時，其獲利彈性大。

全球製鞋龍頭寶成，主要透過旗下裕元工業承接Nike龐大且多元的鞋款訂單。寶成不僅代工Nike，亦涵蓋多個國際運動品牌，具備極佳的產能調配與規模經濟優勢。

隨著Nike強調重塑實體零售與區域市場下沉（如大中華區等重點市場的渠道調整），寶成旗下的通路零售業務（寶勝）與製造本業，有望在品牌重整通路時，受惠於庫存秩序的恢復。

身為全球足球鞋製造龍頭的志強，與Nike、Adidas在足球鞋領域深度綁定。Nike五年計畫將全球足球列為五大核心重點品類之一，志強在專業足球鞋的市占率與量產技術極具優勢，隨著大型國際足球賽事的備貨周期與Nike專案推進，營運動能極具爆發力。

不過，法人也指出，Nike在復甦初期（如2027財年），仍面臨營收調整與重組成本的陣痛期，代工廠在訂單放量前可能呈現「大者恆大、質優者先拿單」的現象。

展望未來，隨著Nike正式推動五年復甦計畫，聚焦跑步、全球足球等核心品類，豐泰、寶成與志強等專精於專業運動鞋、足球鞋的代工廠，在歷經前三季體質調整與產能優化後，營運有望逐步走出谷底。