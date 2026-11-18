《再生醫療雙法》上路即將屆滿一周年，台灣生技產業正處於接軌國際的黃金期。新北市再生醫療商業同業公會理事長邱俊榮18日表示， 新北公會已成功串聯台北市、新竹縣同業，建構「台灣再生醫療黃金三角」 ，並於 10 月領軍公會成員前往日本橫濱 BioJapan 展會，透過盛大的「台灣之夜」直接對接國際大廠，將台灣的細胞製造實力實質推向全球供應鏈。

針對此次跨區整合與出海戰果，邱俊榮強調，雙法通過是起點，新北公會要帶隊打亞洲盃，不只把技術留在實驗室，更要把台灣的細胞製造實力，變成國際供應鏈裡的關鍵產值。他進一步剖析，日本具備深厚的臨床研究底蘊，而台灣則擁有頂尖的精密製造與自動化能力，新北公會的角色，就是把這兩股力量鎖在一起，讓台灣再生醫療成為亞洲繞不開的選項。

《再生醫療雙法》上路即將滿一周年對產業鏈的實質衝擊，以及現行法規是否過於嚴苛，邱俊榮表示，雙法通過最大的意義在於「讓產業法制化」，這是一件好事。但目前業界在這近一年的運作中，普遍遇到的是『荊棘密布的施行細則』與國際銜接的陣痛期。

他指出，特別是在細胞製備場所的查核標準與臨床試驗放寬的認定上，若完全套用傳統藥品極度保守的框架，恐將扼殺新創生技的黃金發展期。邱俊榮表示，新北公會將積極扮演「產業智庫」的角色，不僅要將此次赴日考察的國際 PIC/S GMP 經驗帶回台灣，更會彙整第一線會員廠商這一年來的實務痛點，持續向衛福部等主管機關提出建言，促使法規能兼顧安全性與產業彈性。

至於近期市面上醫美診所或生技公司紛紛主打幹細胞、外泌體療程，甚至傳出消費糾紛等亂象，邱俊榮語重心長地回應：「這正是我們成立公會的另一個重要使命——建立產業標準，讓良幣驅逐劣幣。」

他強調，真正的再生醫療必須仰賴極高規格的無菌製造與數位化品管，絕非坊間誇大療效的行銷話術。面對市場亂象，新北公會將著手推動「產業自律規範」。一方面協助具備實質研發與製造能力的優質會員建立公信力；另一方面，也將主動肩負起社會責任，提供透明、合規的醫療與生技資訊，為民眾的健康嚴格把關。

有別於其他聚焦法規研討的平台，新北再生醫療公會更側重於「製造量能」與「CDMO智慧製造」的落地支撐。公會核心理監事陣容涵蓋產業上下游，包含路迦生醫醫療長劉炳中、基龍米克斯總經理江俊奇、敏盛醫療體系執行長楊弘仁、博惠生技副董事長黃文振、柏泰生醫總經理蔡慎修，以及天明製藥董事長詹詠寧等業界領袖。未來公會將持續發揮領航者角色，推動國內產業鏈升級，搶占全球再生醫療兆元商機。