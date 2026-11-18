立碁（8111）攜手台塑（1301）集團旗下台塑新智能簽署合作協議，正式切入台灣微電網建置市場，搶攻政府數百億元電網韌性與防災儲能標案商機。立碁表示，雙方合作的首個指標案已開始貢獻營收，隨後續多個離島標案陸續展開，明年相關業務營運表現看增。

業者指出，因應地緣政治風險升溫與AI產業龐大的電力需求，政府積極推動能源自主與電網韌性建置，並明確規範公共工程標案排除紅色供應鏈，全面要求採用台灣製造（MIT）設備。

相較部分同業受限於供應鏈組成，台塑新智能具備從電芯到儲能系統的自主研發製造能力，成為國內少數符合純國產規格的關鍵設備廠，立碁則憑藉深耕太陽光電與公共工程標案十餘年的系統整合經驗，與其形成高度互補。

針對商業模式與分工，立碁說明，由立碁擔任微電網系統統包商與對外主要窗口，負責整體系統規劃、太陽光電建置及能源管理系統整合，台塑新智能則作為關鍵儲能電池設備供應商。

該系統整合太陽光電、儲能設備與柴油發電機，即使面臨外部主電網中斷，仍可視儲能設備建置規模大小彈性調整，確保24至72小時的自主供電無虞。

立碁指出，雙方合作的首個指標性專案為南沙太平島微電網，導入100kW/109kWh儲能系統、160.23kW太陽光電與500kW柴油發電機，透過智慧能源管理系統調度電力，有效降低柴油消耗並提升綠電滲透率，目前已正式上線運轉並帶來實質業績挹注。

展望後市，立碁表示，除了太平島之外，台灣多處離島的微電網建置標案也已進入作業階段，由於單一離島案場規模龐大，加上非紅供應鏈趨勢不僅限於國內，包括日本等海外市場亦有強勁需求，微電網業務將成為繼既有光電事業後的新成長動能。