路透報導，歐盟在調查認定，來自台灣、日本、越南、印度及土耳其的冷軋扁鋼產品，在歐盟市場以不公平的低價銷售後，17日起對這些鋼材課徵最高27.9%的反傾銷關稅，台灣的稅率介於20.7%-27%之間。

2026-11-18 02:23