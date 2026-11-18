萬海航運推動植樹造林計畫，合作在台各地投入造林及生態復育工作，目前已累計認植養護超過110萬棵樹，近期萬海攜手農業部林業及自然保育署宜蘭分署，於陽明山北投湖田地區進行植樹活動。

萬海航運自2022年推動「萬海造樹海」植樹造林計畫，合作在台各地投入造林及生態復育工作。目前已累計認植養護超過110萬棵樹，全台179個種植區域，遍布於高山林區、海岸線與都會區。

萬海今天宣布，再度攜手農業部林業及自然保育署宜蘭分署，於陽明山北投湖田地區進行植樹活動。此次活動著重於在地植物的保存與復育，栽植台灣馬鞍樹、十大功勞等原生種，預計在該區域種植2270株植物。

萬海航運董事長陳柏廷、林業及自然保育署長林華慶及宜蘭分署長蕭崇仁，帶領萬海客戶、銀行夥伴、協力廠商及鄰近湖田國小學童，一起種下樹苗。

陳柏廷表示，人類在開發過程中向自然借用了棲地，卻忽略了人與自然應當共生互惠的關係，透過植樹，將棲地還給大自然，讓森林回來，讓生態回來，實踐與自然共生共好的承諾。