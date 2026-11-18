中鋼（2002）18日與鋼板業聯誼會，中鋼業務副總李家丞、營業處長陳柏翰積極參與，針對市場需求、鋼板供應及價格策略交換意見。中鋼強調，鋼板產銷將全力配合政府推動公共工程、科技廠房及重大建設，透過穩定供料、產能調配與差異化接單，支持國內產業投資與經濟發展，同時協助下游鋼板業者爭取商機，發揮鋼鐵產業鏈共同拚經濟的力量。

中鋼表示，國內各產業景氣發展並不一致，今年鋼構業接單相對暢旺，但部分傳統產業仍需求低迷，中鋼重視產業平衡發展，將依不同產業需求調整供料及接單策略，尤其公共工程、電子廠房與建廠工程所需鋼材，將積極配合供應，確保相關建設順利推進。

隨著半導體、人工智慧及電子產業持續擴充產能，國內科技廠房、設備廠及相關基礎設施投資，成為支撐鋼構與中厚鋼板需求的重要力量。相較住宅市場受到房市低迷、建商推案保守影響，科技建廠及公共建設需求相對穩健，也使鋼板市場呈現明顯的產業分化。

中鋼指出，對於接單較為困難的鋼板相關產業，將透過產能調配及供料安排提供協助，讓下游廠商能在市場競爭中維持接單能力，避免個別產業因景氣低迷而失去發展機會。

價格方面，鋼板業者反映，目前國內部分一級鋼板及次級鋼板價格偏高，與進口鋼板存在明顯價差，影響下游加工及工程接單競爭力，因此建議中鋼依照不同鋼種、品質與用途，採取更具彈性的差異化訂價策略。

中鋼則表示，鋼板價格必須兼顧生產成本、品質要求與下游競爭力，將持續了解各產業實際需求，在合理條件下協助業者取得適當鋼材，維持整體供應鏈穩定發展。

鋼板小組也再次向中鋼爭取年終價格優惠，希望對長期支持中鋼、積極拓展市場的業者給予更多鼓勵。中鋼副總經理李家丞回應，今年前3季獲利僅7億多元，去年全年更虧損約40億元，相關建議將帶回公司研議，但希望業者不要對優惠幅度抱持過高期待。

供應方面，中鋼先前透露，今年第4季鋼板訂單已滿載，明年第1季接單展望仍佳，顯示公共建設與鋼構工程需求具有一定支撐。不過，一般鋼板加工市場仍受進口競爭影響，並非所有產品都呈現供不應求。

此外，中鋼鋼板廠預定12月28日至明年1月21日歲修，正常化爐則規劃明年3月2日至21日更新改造，提醒下游客戶提早安排訂單，確保工程進度與鋼材供應不受影響。