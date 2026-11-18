台船（2208）承造海巡署艦隊分署高緯度遠洋巡護船6艘；18日下午，由行政院卓榮泰院長主持，率同海委員會管碧玲主委、台船陳政宏董事長，並在產官學研等各界賢達人士見證下，舉行第一艘「西拉雅號」交船典禮活動。

海巡署自107年推動「籌建海巡艦艇發展計畫」以來，台船承攬成果豐碩：100噸級巡防救難艇15艘與4,000噸級巡防艦4艘皆已全數交付，1,000噸級巡防艦6艘已交付5艘；而6艘高緯度遠洋巡護船中的首艘「西拉雅號」亦於今日正式交船。今日的交船典禮，即是台船展現造船技術與合作成果的重要里程碑。

新型高緯度遠洋巡護船採全鋼質結構設計，滿載排水量約5,000噸。在12節巡航船速下，續航力可達15,000浬以上，安全航行範圍涵蓋南北緯55度以內（無須具備破冰能力）。本船除大幅提升噸位與續航力外，亦定位為海上偵搜救援型艦艇，配置無人機（UAV）執行遠程偵搜任務；若遇大規模海上救援或人員撤離需求，船艙能靈活彈性調整，大幅強化收容能量。建造期間，台船公司緊密配合海巡署勤務需求優化各項方案，確實提升整體執勤戰力。

為承造更多性能優異的船艦並加速推動智慧船廠，台船積極規劃於各大生產節點導入自動化方案。在造船製程上，已規劃設立自動化示範產線，導入達明（4585）機器人協作手臂進行船舶構件銲接，透過流水線化的自動作業顯著提升生產效率。

未來更將深化技術合作，研發小型化協作手臂，以克服船艙等狹小空間的銲接挑戰，突破傳統施工限制並兼顧作業彈性與安全性。台船將持續配合政府國防自主與海事科技政策，深化智慧製造及關鍵技術自主，持續為國內造船及無人載具產業鏈注入強勁動能。