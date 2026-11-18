安基生技（7754）18日宣布，旗下治療罕見疾病─甘迺迪氏症（SBMA）的小分子新藥AJ201，榮獲2026年國家藥物科技研究發展獎「藥品類金質獎」，也是2026年藥品類唯一金質獎得主。隨著AJ201已在美國啟動三期臨床試驗，安基將持續推進全球臨床開發及國際授權合作。

安基表示，AJ201（Rosolutamide）為治療脊髓延髓性肌肉萎縮症（SBMA，亦稱甘迺迪氏症）的創新小分子新藥，目前已完成二期臨床試驗，並取得美國食品藥物管理局（FDA）、歐洲藥品管理局（EMA）及日本厚生勞動省孤兒藥資格認定，以及美國FDA快速審查資格，為後續國際臨床開發奠定基礎。

甘迺迪氏症是一種主要影響男性的罕見遺傳性神經肌肉退化疾病，患者隨著病程發展，肌肉力量逐漸衰退，可能影響行走、說話及吞嚥能力，目前全球尚無核准的治療藥物，存在未被滿足的醫療需求。

安基指出，AJ201採取多重作用機轉，透過活化Nrf2訊息傳遞路徑，降低細胞氧化壓力，並誘導熱休克蛋白生成，協助清除突變蛋白聚集體，從不同作用途徑切入疾病成因，屬於同類首創（First-in-Class）的創新藥物設計。

在臨床開發方面，AJ201已完成二期臨床試驗。根據大會刊物介紹，該試驗為近20年來首度在甘迺迪氏症患者觀察到功能性改善的臨床試驗，且多項關鍵臨床指標呈現正向結果。不過，相關療效仍須透過後續三期臨床試驗進一步驗證。

除藥物作用機轉外，安基也透過自主開發的乾燥噴霧及口服懸浮劑型技術，改善AJ201的生體可用率與服用便利性，結合藥物分子設計與製劑開發技術，推進新藥臨床應用。

安基表示，AJ201目前已正式在美國展開三期臨床試驗，未來將持續推進全球三期臨床開發，並積極尋求國際授權合作機會，期望透過海外合作夥伴，加速創新藥物後續開發及國際市場布局。

安基協理于怡文代表領獎時表示，這項殊榮是對AJ201研發成果及團隊長期投入創新藥物開發的肯定，也感謝參與臨床試驗的病友與家屬支持。

安基指出，繼AJ201及AJ302先前獲得國家新創獎後，此次AJ201再獲國家藥物科技研究發展獎金質獎。未來將持續以創新藥物研發為核心，推進AJ201全球三期臨床試驗與國際授權合作，朝向全球罕見疾病治療市場發展。