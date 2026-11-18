TLC-KY（7924）18日宣布，該公司發展的膝關節炎長效止痛新藥TLC599已於11月10日美國風濕學會年會（ACR Convergence 2026）發表最新臨床研成果，最新探索性分析顯示這項藥物具有減緩膝關節退化的潛力，且與對照組差異達統計顯著。

本研究為TLC和美國亞利桑那大學（University of Arizona）C. Kent Kwoh教授的共同合作成果。

TLC執行長葉志鴻表示，由於外界對現行關節注射治療的長期影響常有疑慮，在日本尤其明顯，合作夥伴日本臟器格外看重這項軟骨保護數據。公司接下來將規劃以X光或MRI影像評估TLC599的結構保護效益，並與主管機關討論後續開發路徑。

TLC599是一款膝關節注射一針，就能長時間止痛的新藥。先前的三期臨床試驗顯示，患者打一針TLC599後，可維持24周的止痛效果，其安全性良好，是市面上極力追求的膝關節炎止痛用藥。這次在ACR發表的研究成果，則是回答另一個更重要的問題：TLC599除了止痛之外，是否也能保護膝關節、減緩退化？

公司表示，市售同類別的膝關節炎止痛藥物，除了止痛時間太短的缺點之外，更有一個致命的缺點是會破壞膝關節腔的軟骨組織。膝關節退化是因為膝關節腔內的軟骨磨損。利用X光可以觀察到大腿骨和小腿骨之間的距離即「關節間隙」，隨著膝關節腔的軟骨組織磨損；關節間隙就會逐漸變窄。

因此，研究團隊利用X光影像比對受試者打針前與一年後的膝關節間隙變化，結果顯示TLC599組（203人）的關節間隙幾乎沒有變化，平均只減少0.009毫米；相對地，安慰劑組（94人）則平均變窄0.154毫米。此數據說明TLC599具有減緩關節退化的潛力。

為了進一步確認這個結果，研究團隊運用美國國家衛生研究院（NIH）資助的大型膝關節炎長期追蹤資料庫，此資料庫包含4,796名膝關節炎患者，追蹤長達八到十年的數據。利用年齡、體重、病情等相近因子篩選出1,694名條件與試驗受試者相近的真實世界患者，再利用匹配模型配對出最接近的「數位孿生」（digital twin），進一步與試驗中的安慰劑組合併成384人的對照組，結果顯示真實世界患者的關節退化速度與試驗安慰劑組相近，這個數據說明94名試驗中的安慰劑組與290名數位孿生的數據合併的合理性。

這項探索性分析發現，一年後對照組的關節間隙平均變窄0.145毫米，TLC599組則只變窄0.015毫米，此組間差異達統計顯著（p=0.046）。

目前，全球尚未有任何獲主管機關核准的延緩膝關節退化藥物。市售同類別的膝關節炎止痛藥物常被詬病與軟骨流失有關；而長效劑型TLC599藥物，除了展現較長久地止痛效果外，這次研究成果更證明具有保護軟骨的潛力。

T葉志鴻表示，骨關節炎不只是疼痛問題，關節結構也會隨病程逐漸退化。TLC599以單次注射為患者提供長效疼痛緩解，此次研究結果更顯示其具保護關節結構的潛力，為後續產品開發提供膝關節治療新契機。