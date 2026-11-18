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三商家購股臨會通過組織重整案 轉型投資控股公司、改名「眾聯投控」
三商家購（2945）18日召開股東臨時會，通過「轉型為投資控股公司暨公司中英文名稱變更及公司章程修訂案」及「零售通路分割案」，暫定自2027年1月1日起更名為「眾聯投控股份有限公司」，並將零售通路事業分割至100%持有之子公司富達零售股份有限公司。
三商家購表示，隨著集團事業版圖持續擴大，為因應多品牌經營及長期發展需求，透過轉型投資控股架構及零售事業分割，明確集團投資管理與零售通路經營之分工，提升整體管理效能及資源配置彈性。
本次組織重整暫定以2027年1月1日為分割基準日，後續將依相關法令及程序辦理。
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