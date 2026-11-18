信義房屋統計預售解約資料，今年前十月預售解約4,678件，改寫近三年新高。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，解約集中在桃園、台中、台南、高雄等熱區；惟解約率不到4%，短期內影響有限。

信義房屋統計預售解約資料，今年前十月預售解約4,678戶，超過2025、2024全年的解約量，若對比2023~2025年的預售屋成交件數，預售解約率不到4%，解約數量也不至於對房市價量有影響，若以區域來看，過去雙北市以外的房市熱區，包括桃園、台中、台南與高雄等解約數量相對較多。

曾敬德表示，過去一段景氣多頭時，雙北市以外的預售市場價量齊揚，價格上漲速度快，民眾擔心「不買會更貴」因而催生出更多買氣，在第七波管制後也是量縮幅度最劇烈，同時間也是解約數量相對較多的區域，台北市解約數量最少。

反觀桃園市，今年前10月已解約757件，台中市解約1,132件，台南市解約693件，高雄市解約747件，總計今年前10月全國解約量4,678件，曾敬德預估，今年全年解約數量可能超過2024年加上2025年兩年的總和。

曾敬德表示，房市多頭時，有些開發商開始搭配輕鬆付款方式，降低前期的資金負擔吸引民眾購置預售案，在第七波管制上路前，的確讓個案銷售速度加快，而有些個案規劃除了吸引自用客外，也會吸引非自用的買盤購置，一旦遇到景氣欠佳或預期跌價比已經繳的金額還高時，可能少數民眾就會思考是否要提前解約，不過整體解約率並未大幅攀升，短期內對房市影響有限。

曾敬德說，在景氣多頭時，預售案容易出現鄰近個案熱銷，後續新推案價格慢慢疊上去情況，消費者一旦產生不買會更貴預期，在景氣末班車就容易追高；過去包括青埔重劃區、新莊頭前與副都心重劃區，都曾出現過短期漲高後的修正走勢，因此消費者在購買預售屋前，不僅要詳閱契約書，更要理性判斷後再出手。