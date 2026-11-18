台北市府推動的大直公辦都更案「大直儒玉」、「大直藏璽」日前招商成功，信義房屋在地專家表示，兩案所在區域擁雙捷運加持、生活機能完善，加上大直素地稀缺，可望刺激在地都更效益。

2023年大直建案造成鄰損，周邊住宅重建進度備受關注，由台北市府推動的2個公辦都更案「大直儒玉」、「大直藏璽」，日前在台北住都中心順利招商成功。信義房屋在地專家表示，大直素地稀少，此兩案的基地位置不僅較其他新案為佳，周遭皆為舊公寓群，新案的加入不僅為大直新增其他選項，也可望刺激在地都更效益。

大直重劃區以明水路為分界，以東靠捷運劍南路站一帶的開發時間較晚，以商業區為主；以西則是最早開發的舊重劃區，也是在地人較集中的區塊。信義房屋大直樂群店專案經理簡子雲分析，在大直，住宅單元可簡單區分為30年左右的中古大樓、商業區住宅、豪宅群所在的純住宅區以及舊公寓群。

簡子雲表示，這兩案落在舊公寓群，也是座落在實踐大學附近的老大直區域，這一帶開發已久，整體屋齡多為40年左右，因在大學周圍，除了有不少物件隔成套雅房出租給學生，也有不少公寓1樓開設餐飲、零售店。

此區域整體單價約落在80萬上下，但物件坪數分布較不均，大多是在30多坪，但也有40幾坪的物件，總價因此受到很大的影響，30坪產品約到2400萬，加上物件屋齡偏高、街道較為擁擠，不是外來客主要偏好的選項，居住族群以在地人為主，移轉量也不高。

由於商業區佔了大直快四分之一，純住宅區本就不多；加上素地稀缺，近期新案大多落在劍南山下靠山或者較為偏僻之處，或者是中小型的建案，簡子雲分析，公辦都更不只將為大直帶來更多純住宅的選擇，其所在的區域更有大直站及劍南路站雙捷運，生活機能完善，且環境鬧中取靜，因此相當看好後續的價值，可望帶動周遭都更的腳步、帶動成交量。

除了此區域以外，目前大直中古屋單價大概在110萬上下，大樓產品平均屋齡超過20年，總價在6000萬到8000萬最多，權狀坪數大概在55到65坪左右、3-4房為主，屬於偏高價區域。

大直重劃區為距離內湖科學園區最近的純住宅區域，因此整體居住族群以內科主管居多，以及早年在舊重劃區經營成功的商業人士或政治人物，由於有水岸景觀、捷運、學區與百貨加持，同時近年更吸引不少原住大安區、信義區、天母等高資產族群遷移至此，簡子雲表示，隨著三環三線的動工，加上捷運劍南站一帶的TOD案陸續落實，加上公辦都更的刺激，大直在可預見的未來將會持續成長。