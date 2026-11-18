大同（2371）集團旗下大同智能再獲綠能工程肯定！子公司尚新能源承作的「臺中國際會展中心太陽光電系統」，榮獲經濟部能源署115年度首屆「傑出多元綠能獎」之「傑出設置系統獎（第13屆光鐸獎）優良屋頂型系統獎」。

這座以「飄揚魔毯」為設計意象的城市新地標，屋頂不僅擁有優美的流線造型，更藏著4,945片太陽光電模組。如何讓光電板順著曲面起伏排列，同時兼顧建築美感、結構安全與發電效益，成為工程團隊面臨的最大考驗。

寧可少鋪一點，也要保留建築曲線！工程團隊破解曲面屋頂難題

與一般平面屋頂不同，臺中國際會展中心的「飄揚魔毯」屋頂高低起伏，各區坡度與高度不一。若一味追求最大鋪設面積，光電板可能影響原有的建築輪廓。

為此，尚新能源工程團隊選擇不將屋頂空間全部鋪滿，而是參照建築圖面的高點線，重新界定光電模組的鋪設範圍，主動讓出部分原本可利用的面積，讓4,945片光電板順應屋頂曲線配置，保留從高處俯瞰時「飄揚魔毯」的流線美感。

除了外觀，如何讓光電系統穩固設置於曲面屋頂，同樣是一大挑戰。工程團隊採用固定夾具搭配L型增高座連接屋面，並透過三維模型檢核結構受力，兼顧設備穩定與屋頂安全。

施工期間，更須配合屋頂工程分區進度，分批吊運光電模組與支架，讓光電安裝與屋頂施作同步推進。從設計取捨、結構檢核到施工協調，最終完成總裝置容量1,903.825kWp（約1.9MWp）的太陽光電系統，讓綠能設施成為建築的一部分，而非額外附加的設備。

從滯洪池到國際展館 讓公共設施發揮綠能價值

大同智能持續拓展太陽光電在不同公共設施的應用，曾於2024年以「苗栗後龍滯洪池」案場榮獲第11屆光鐸獎「優良地面型系統獎」，「淡海輕軌機廠」亦曾獲第9屆光鐸獎「優良屋頂型系統」優選肯定。從防洪設施、公共交通場站到大型國際展館，展現團隊因應不同建築與場域條件，整合太陽光電系統的技術實力。

大同智能表示，太陽光電建置不只是追求裝置容量，更要考量場域特性、建築設計及長期營運需求。未來將持續結合集團能源整合優勢，提供從場域評估、系統設計、工程施工到後續維運的一站式服務，協助公共建築與企業場域擴大再生能源應用，讓更多既有空間轉化為綠能資產，為臺灣能源轉型注入動能