資誠（PwC）發布《2026年全球併購整合調查》，僅約三分之一的買方表示，交易全面達成預期目標，近四成買方在簽約時，仍未完整規劃收購後的營運模式。資誠指出，除了交易策略與市場環境，能否在交割前訂好整合方案、指定負責人，並用財務數據驗證成果，也會影響併購效益。

今年全球併購市場延續K型走勢，多數市場交易件數持平或下滑，交易金額卻持續攀升。調查顯示，在達成營收成長目標的案件中，71%的買方在交割前已完成重要整合規劃與決策，整合效益不如預期的案件則為44%。客戶由誰接手、通路怎麼整合、產品如何定價等問題若拖到交割後才決定，可能增加客戶與人才流失、重複投資的風險。

調查也發現，只有46%的受訪者在整合啟動前備妥足夠的執行方案。全面達成併購綜效目標的案件，這項比例為59%，整合效益不如預期的案件則為28%。資誠普華國際財務顧問公司副總經理董乃慈建議，企業應逐項指定負責人，給予決策權限、排定時程及配置資金，並先訂好跨部門有重大分歧時由誰提報、由誰決定。

至於併購究竟帶來多少效益，超過半數買方未仔細用財務數據分析。併購成效較好的案件，有62%的買方以財務數據追蹤綜效，整合效益不如預期的案件則為27%。資誠建議，比對併購前後的財務資料，區分已實現與尚待實現的效益，並排除會計處理差異及既有業務自然成長的影響。

人才、稅務與監管也須提早納入規劃。約七成受訪者認同人才是實現併購效益的重要因素，但僅16%的買方曾在簽約前仔細評估領導團隊與關鍵人才，或進行人員與組織盡職調查。另約四分之三的交易監管審查超過六個月，跨國交易可能更久。

資誠普華國際財務顧問公司執行董事洪惠玲表示，每筆交易的目的不同，企業應在交割前確認最重要的兩至三項成果與衡量方式，釐清哪些營運方式要調整、哪些核心能力要保留，並把各項工作的權責、資源與時程訂清楚。