聯聚建設第一個年輕時尚版豪宅「聯聚瑞安大廈」歷經5年施工，近期完工，個案規畫55坪、65坪，為聯聚第一個低於百坪的豪宅案，也是聯聚第15件完成作品。

聯聚瑞安大廈位於台中市政路林蔭大道，基地約652坪，樓高24層，含店面總戶數共87戶，實價顯示，多數已在2021年預售時期售出，平均成交單價約60萬元。

聯聚表示，「聯聚瑞安」是聯聚從新古典邁向新現代風格的重要轉型。此一建築延續聯聚對品質與美學堅持，但以開放、輕盈的建築語彙，回應當代生活，持續探索建築新風格。

在社區周圍，聯聚瑞安承襲聯聚一貫與鄰里共好風格，規劃雙道人行綠廊，在近80米的基地面寬上，種植七棵高達八米的樟樹，串起綠蔭與步行風景，讓往來行人感受城市的溫度。

在外觀上，聯聚瑞安採取俐落線條，勾勒層次分明的建築外觀，並以雙層立面與複層陽台回應台灣高溫、強烈日照的氣候條件，兼顧遮陽、採光、通風與居住隱私。

燈光則採下照式設計，透過光線方向與照射範圍的控制，減少眩光及溢散光對周邊住戶的干擾，兼顧夜間景觀與鄰里安寧，將對城市的體貼，融入建築細節，實踐共榮共好的理念。

聯聚過往以百坪以上住宅，建立高端市場品牌，聯聚瑞安為第一件55、65坪的住宅產品，從空間尺度到生活方式，呈現不同於過往的產品思考。

步入聯聚瑞安，可感受到融合新古典的典雅氣韻，與新現代的明亮俐落。

大廳部分，挑高設計展現歸家的從容，服務台則以「寶盒」為設計意象，整合後場機能，並維持大廳的完整與雅緻；廊道以藝廊為概念，透過端景藝術品，讓住戶行經增添驚喜。

三樓整層規劃瑞安會所，其中Green House 透過環景落地玻璃引入日光與庭園景致，住戶可在午茶時光感受光影流轉與四季變化，健身空間配置高規格運動設備，並有SPA 及紓壓房。

頂樓以空中花園的綠色廊道串連 Sky Lounge，讓住戶在漫步間遠眺城市天際線。從宴聚、好友交流到自在獨處，聯聚瑞安將家的生活場景延伸至公共空間，為不同時刻提供合宜去處。

一如聯聚其他建案，瑞安將不同年代、東西方藝術作品融入公共空間，讓住戶每日行經，自然與美相遇。如車道入口即以古希臘文「εἰρήνη」為名，傳達和平與安康之意，呼應瑞安大廈名稱。

進入室內，18世紀晚期的法國奧比松壁毯，以花環、月桂、樂器與鴿子等元素呈現新古典主義晚期的藝術風格；樊增祥楷書八言聯「栝柏豫章有棟梁氣，芝蘭玉樹生庭階間」，則寓意人才輩出、家門昌盛。

戶內部分，聯聚瑞安展現聯聚對品質的講究，從義大利高端品牌廚具，到依空間尺度特規訂製的門框，細膩整合材質、比例與使用機能。同時戶戶配置大面開窗，引入充沛自然光，明亮開闊的居住感受。

聯聚表示，從最初建築構想到現在完工，聯聚瑞安不僅呈現一件作品從藍圖走向實景的過程，也再次展現聯聚「變與不變」的建築態度，改變的是回應時代的設計語彙，不變的則是對品質與美學的講究，這份堅持也將延伸至後續作品。

記者游智文／攝影

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聯聚瑞安大廳接待櫃檯。記者游智文／攝影

聯聚瑞安車道入口。記者游智文／攝影