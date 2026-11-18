台灣虎航（6757）於2026年9月底攜手國立故宮博物院展開跨界合作，將10件舉世聞名的國寶級文物與畫作幻化為機身設計，打造集結歷史與現代創意的聯名彩繪機。首航航班為IT240由桃園飛往福岡，不僅象徵我國文化美學躍上國際天空，更重現且傳承台日兩地12年前的文化交流與深厚情意，歡迎廣大航迷共同捕捉最具代表性的「空中名片」翱翔天際的難得畫面。

18日台灣虎航董事長黃世惠、總經理邱彰信及國立故宮博物院副院長黃永泰特別前往臺灣飛機維修公司機棚視察已完工的彩繪機，且共同宣布此架「國寶出遊去」的聯名彩繪機，將於19日正式啟航。

國立故宮博物院與日本福岡的淵源極為深厚，早在2014年10月，故宮曾在福岡縣太宰府市的日本九州國立博物館，舉辦「神品至寶」特展。該展覽為我國故宮典藏精品文物首度赴日本展出，也是第一次借展亞洲國家，其中高人氣的國寶級藏品「肉形石」更於九州會場進行期間限定展出，吸引無數日本民眾一睹文物風采，寫下台日文化交流極具代表性的一頁。

本次聯名彩繪機機身視覺以《富春山居圖》的山稜線為底蘊，生動集結故宮人氣三寶「翠玉白菜」、「肉形石」、「毛公鼎」，以及「雕橄欖核舟」、「玉龍」、「玉貓」、「青花穿蓮龍紋天球瓶」、「鬥彩雞缸杯」與古代神獸「玉辟邪」等10大珍貴典藏，讓舉世聞名的國寶在萬呎高空驚艷合體。

除了機身設計驚艷登場，更將創意延伸至周邊，台灣虎航與故宮攜手推出一系列精緻周邊商品，包含萬眾矚目的「台灣虎航X故宮聯名彩繪模型飛機（1：150）」、融合故宮古畫與虎將俏皮視覺的「飛虎將眼罩」，以及實用的化妝包、手機袋與撲克牌等旅行配件，旅客可至tigerselect虎禮選（tigerselect.tigerairtw.com）選購，讓虎迷與文化愛好者都能輕鬆帶回家。

此外，台灣虎航與國立故宮博物院更推出專屬登機證優惠活動，即日起至2027年12月31日止，凡持台灣虎航登機證至國立故宮博物院，即可享有國立故宮博物院南、北院臨櫃購買門票9折，以及附設博物館商店指定9折優惠（部分商品除外），鼓勵國內外旅客搭機之餘，也能走進故宮親睹國寶風采。

為慶祝聯名彩繪機盛大首航，明日所有搭乘首航航班IT240的旅客，皆可獲得台灣虎航精心準備的限定首航聯名購物袋乙份。這架載著濃厚文化意象的彩繪機宛如一座空中博物院，沿著當年的文化足跡再次翱翔天際、飛抵福岡，期許透過台灣虎航航班將台灣獨有的文化魅力再次驚艷國際，為旅客提供獨一無二的文化搭乘體驗。