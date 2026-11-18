房市冷，民眾不買了，預售屋被打房打趴。根據信義房屋統計資料，今年前10月全台預售屋解約4678件，改寫近三年新高。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，解約集中在桃園、台中、台南、高雄等熱區。而根據信義房屋統計預售解約資料，今年前10月預售解約4678戶，已經超過2025、2024全年的解約量。

過去一段景氣多頭時，雙北市以外的市場價量齊揚，價格上漲速度快，民眾擔心不買會更貴因而催生出更多買氣，在第七波管制後也是量縮幅度最劇烈，同時間也是解約數量相對較多的區域，台北市解約數量最少，反觀桃園市今年前10月已解約757件，台中市解約1132件，台南市解約693件，高雄市解約747件。

曾敬德表示，房市多頭時有些開發商開始搭配輕鬆付款方式，降低前期的資金負擔吸引民眾購置預售案，在第七波管制上路前，的確讓個案銷售速度加快，而有些個案規畫除了吸引自用客外，也會吸引非自用的買盤購置，一旦遇到景氣欠佳或預期跌價比已經繳的金額還高時，可能少數民眾就會思考是否要提前解約，不過整體解約率並未大幅攀升，短期內對房市影響有限。

曾敬德說，預售案在景氣多頭時，容易出現鄰近個案熱銷，後續個案價格慢慢疊上去，消費者一旦產生不買會更貴預期，在景氣末班車就容易追高，過去包括青埔重劃區、新莊頭前與副都心重劃區，都曾出現過短期漲高後的修正走勢，預售購屋有賺有賠，民眾不僅要詳閱契約書還要理性購屋。