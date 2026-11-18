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Uber Eats 在台十周年 揭密台灣人最愛吃的美食是這一樣
Uber Eats 歡慶在台十周年，以「十年 Eats（一直）有你在」為主題，感謝消費者、商家與外送員十年來的支持。從美食外送到生鮮雜貨，平台上商家上架品項至今已突破上億件，持續陪伴台灣人的生活日常。
Uber Eats台灣總經理李旭諾表示，未來將持續提升平台使用體驗，為用戶需求創造更便利的生活。迎接十周年，Uber Eats 特別公布平台十大消費亮點，揭曉台灣用戶的飲食偏好與生活足跡。另外於即日起至12月20日連續五周推出十周年線上感恩回饋活動。
十年來，每一筆訂單都記錄著台灣用戶的生活日常。Uber Eats特別公布平台上線以來（2016年10月至2026年10月）的十大消費亮點，從第一筆訂單、最受歡迎的美食與生鮮雜貨，到逐漸興起的消費趨勢，回顧台灣用戶十年來的外送足跡。其中，「甜不辣」與「金針菇」分別拿下美食及生鮮雜貨排行榜冠軍，成為平台用戶的熱門首選。
Uber Eats公布多項有趣觀察數據。例如在台灣的第一筆訂單是三份經典起司牛肉堡；十年來下單次數最多的用戶來自台中，累積訂單突破25,000筆，相當於平均每天下單6.8次；單筆最高消費紀錄74,870 元，購買品項包括美膚霜、護唇膏及護手霜等美妝保養品，展現外送從餐飲延伸至多元生活所需。
飲食偏好方面，台灣經典小吃與飲品持續受到用戶青睞，「甜不辣」十年來累計熱銷突破 2,000 萬份，贏過「奶茶」累積訂單超過1,950萬份；「蔬食料理」平均年增逾2倍。
在生鮮雜貨方面，寵物用品訂單量的單年最高增幅達 67%，反映外送需求逐步涵蓋毛小孩的日常照顧，也呈現台灣用戶多元且持續變化的消費樣貌。
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