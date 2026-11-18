永慶房產集團根據近一年的實價登錄租賃資料，統計台北捷運沿線各站點周邊800公尺內的店面租賃交易和租金行情。其中，東門站以平均單坪租金5281元居首，西門站以4500元居次。至於榜單中店面租賃最熱絡的，是忠孝敦化站與國父紀念館站，近一年分別有44、27件的店面租賃，顯示在大巨蛋啟用後，吸引大量人流，也提升東區商圈消費動能。

數據顯示，近一年台北捷運店租最貴的站點是東門站。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，「東門站」為中和新蘆線與淡水信義線的雙捷交會站，周邊以永康商圈為核心，聚集不少特色餐飲、異國料理及伴手禮店家，加上聚集不少觀光客與在地消費人潮，帶動商圈店面需求，使租金行情維持高檔。

至於店租第二貴的西門站，陳金萍表示，「西門站」為板南線與松山新店線的雙捷交會站，交通便利且人流匯聚，為台北市每日進出站人次排名第二的站點。加上西門町是台北市重要的觀光與消費商圈，吸引大量年輕族群及國內外觀光客前往，具備穩定的消費人潮與商業活動。尤其商圈內以手搖飲、潮流服飾及特色餐飲等街邊店家為主，業者重視店面曝光度與人流效益，因此即使面對較高的租金成本，仍願意進駐具備地段優勢的店面。

進一步觀察這十大捷運站周邊店面租賃交易量，「忠孝敦化站」以44件排名第一，其次為「國父紀念館站」的27件。值得注意的是，國父紀念館、忠孝敦化及忠孝復興三站，合計租賃交易量達95件，顯示東區商圈周邊店面租賃交易規模有撐。

陳金萍分析，過去東區商圈曾面臨消費人潮轉移、店面空置等挑戰，不過隨著台北大巨蛋於2023年底啟用，陸續舉辦大型棒球賽事及演唱會，吸引大量人潮湧入，加上周邊商圈活化及步行環境改善，逐漸帶動東區商業活動回溫。尤其國父紀念館站鄰近大巨蛋、松山文創園區，除了日常通勤與在地消費人潮，也能承接賽事及展演活動帶來的觀光、休閒需求；忠孝敦化及忠孝復興站則串聯東區百貨、餐飲與特色零售商圈，形成更完整的消費生活圈，這三站近一年的店租約落在4000元上下，顯示店租行情仍處高檔。