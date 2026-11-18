文化部與文策院18日舉行第2屆「ESG for Culture影響力獎」暨第18屆「文馨獎」雙獎項頒獎典禮，表揚長期投入文化平權的民間團隊，以及透過資金、專業、技術與跨界合作支持文化內容產業的企業，展現文化與企業攜手創造社會影響力的多元成果。

文化部長李遠、文策院董事長王時思、台灣證券交易所董事長林修銘、立委蔡其昌與吳沛憶，以及二個獎項的評審委員等出席，共同見證企業與文化合作的文化共創及文化平權價值。

文化部表示，文策院推動的「ESG for Culture影響力獎」今年邁入第2屆，鼓勵企業運用本業資源，與文化內容業者建立創新且永續的合作模式；「文馨獎」則自第17屆起以「文化平權」為核心。兩項獎項各有定位、相互呼應，展現政府持續推動文化永續、促進跨界合作的努力。

李遠致詞提到，企業投入文化除了實質的金錢外，更難能可貴的是能為文化導入企業的經營理念，進而影響文化政策的制定、科技技術的導入、行銷宣傳及文化永續發展，並且進行最重要的「文化共創」。文策院為此成立「ESG影響力中心」作為企業與文化合作的平台，是相當有遠見的做法。

李遠指出，文化共創與文化平權是文化部核心的工作，除了持續各項工作，也期待由文化團隊所提的20幾個商業合作提案，「都能全壘打」。

王時思表示，此屆「ESG for Culture影響力獎」共有62件專案、49家企業參與評選，最終共29個專案、21家企業獲獎。加入「ESG商業拓展」、「核心技術應援」等獎項，除了展現文化為企業帶來更多元豐富的內容外，更希望透過企業核心技術與文化的合作，讓文化開向更遠的邊界。

王時思說，企業與文化合作最可貴的是藉由雙方的並肩，到共同開拓，直到面對公共責任。希望企業與文化是共同的夥伴，而文策院即是扮演其中交流與交接的平台。今明兩日也將透過參展單位的展覽、論壇、分享與交流媒合等，讓企業與文化間透過更多的了解，具體化未來合作的想像。

林修銘表示，作為資本市場的交易平台，證交所除了希望上市公司在治理上有好的硬實力，更希望透過文化的穿透力，展現對社會永續的關懷。企業投注文化資源納入ESG得分項目以來，已有超過100家上市公司在評鑑上獲得實質得分。

林修銘指出，這些企業投入文化產業的項目，更擴及人才培育、內容產業、文化科技等多元面向。企業也因為投入文化，更凝聚企業的精神，並藉由企業與文化合作的創新，讓台灣文化深入每個角落，「證交所希望在這個角色裡發揮更大的效益」。

文策院表示，今年「ESG for Culture影響力獎」獲獎企業的投入方式更加多元，從文化內容投資、影視與表演藝術製作，到運用AI、VR及數位科技拓展文化體驗，或以企業本業的專業技術、設備、通路與資金支持文化內容產業發展，展現企業參與文化發展為資源共享、專業互補與價值共創。