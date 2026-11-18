實價揭露，天母豪宅「天母富邦」一間三樓戶，今年1月法拍，由資產公司以8579萬元取得，今年8月以總價1億元、每坪101萬元轉手，短短7個月，帳面上獲利近1500萬元。

台灣房屋集團趨勢中心進一步統計今年遭到法拍的豪宅，大安區「首泰信義」高樓層戶以約1.6億元拍定，單價170萬元，較近期成交的高樓層戶行情約200萬元，單坪足足便宜了約30萬元。

新北則有林口「國家一號院」，9月時高樓層戶以3488萬元拍定、單價35.8萬元，比起近期交易行情站上4字頭還便宜許多。

另外，新莊42層樓高的指標豪宅「遠雄九五」，中樓層戶以8,743萬元拍定、單價59.6萬元，貼近市場行情。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，今年Q1的貸款違約率約0.08%，仍在相對低點，因此近期房產法拍多半屬於個案財務狀況，如個人債務或是家族資產處分的手段。

由於這些豪宅坪數大，總價高，在目前偏向買方市場來說，透過一般銷售方式，待售期長，對於有資金壓力的屋主來說恐怕緩不濟急，因此面臨查封法拍命運。

一拍通常貼近市場行情價，若有機會二拍或三拍後取得，價差空間大，也更吸引投資人出手。

第一建經研究中心副理張菱育表示，購置法拍屋雖然有機會撿便宜，但有三大隱藏風險。

第一，投標前自備較多保證金，大多為底價的2~3成，若未得標，法院會以無息退還，但若幸運得標卻棄標，這筆保證金將全數沒收。

第二，拍定尾款需在7日內繳清，雖然部分銀行提供「法拍代墊款」，但審核及撥款需一定時間，若投標前未先找好配合的銀行「事前預審」，一旦得標後若貸款來不及核撥、自備金又不足的情況下，恐會面臨付不出尾款、保證金被沒收的後果。

第三，無法入內看屋，法拍屋是採「依現狀拍賣」，無法像一般買賣房屋一樣可以事先看屋，因此投標人要承擔屋況的瑕疵風險。

張菱育提醒，在投標法拍屋前，需先衡量自己的資金狀況，是否能承擔這三大風險，並且還要把保證金、契稅、代書費、積欠管理費以及至少抓10~15%的裝修成本計算進去、確認總成本依然低於市價，才能避免反而花很多錢買法拍屋。