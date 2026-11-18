私校宅也拚身價！觀察台中市衛道中學、葳格中學、曉明女中及東大附中四大私校周邊預售市場近一年表現，衛道中學周邊不僅房價站穩6字頭，成交熱度更明顯領先，加上鄰近成熟北屯生活圈及14期重劃區，成為兼具教育資源與區域發展題材的住宅熱區。

教育資源向來是家庭購屋的重要考量之一，隨著自住需求更加重視生活機能、通勤接送與居住品質，指標私校周邊住宅也持續受到市場關注。

久樘開發銷售部總經理黃照旺指出，四校在台中私校市場具高知名度，其中衛道、曉明升學表現與家長關注度尤高，周邊住宅市場也具一定觀察代表性。

根據內政部實價登錄資料顯示，台中四大指標私校近一年周邊預售房價，普遍站穩5字頭以上；其中，衛道中學周邊平均單價達66.76萬元居冠，葳格中學以66.63萬元居次。從交易量來看，衛道中學周邊近一年成交84筆，明顯高於東大附中11筆、葳格中學9筆及曉明女中7筆，呈現價量雙雙領先的市場表現。

進一步觀察衛道中學周邊3公里內預售住宅交易，以久樘開發推出的「久樘歐森」表現最為活躍，近一年來累計成交33筆，居區域個案之冠。

該案規劃28至37坪、2至3房，切入自住市場主流坪數帶，並以四戶兩梯、戶戶邊間、零店面純住宅等規劃，提高居住單純性與空間使用效率。全案延續久樘開發的健康住宅理念，導入Low-E 6+8+6複層玻璃，樓板厚度則加厚至22公分，各戶室內採無小樑設計，在降低居住干擾的同時，也提升空間使用完整性與長期居住品質。

除了住宅產品本身，久樘也持續深耕地方教育，連續4年贊助國小羽球賽事，並設立孝悌楷模獎及學童優異表現獎等獎學金。從住宅選址到教育公益投入，皆可看出品牌長期聚焦家庭客層，並持續深化與在地教育環境的連結。

值得注意的是，衛道中學周邊房市熱度並非由單一建案支撐。近期公開的「精銳AM」近一年成交16筆，總價帶落在2,800至3,600萬元；還有「順天ROAM」，首波實登即出現單價突破9字頭交易，創下14期天花板價。從成交量到高價個案皆有表現，反映出衛道周邊兼具成熟生活機能與重劃區發展動能。

至於葳格中學周邊，近一年預售住宅平均單價66.63萬元，主要受區內高價住宅個案拉抬。其中「雙橡園2045」交易表現突出，成交總價帶約落在3,800萬至5,000萬元，推升區域整體均價。

曉明女中所在的北區發展成熟，周邊既有住宅存量較高，新推預售案供給相對有限，不過新案價格仍具一定支撐，其中「M寓所」最高成交單價達67.81萬元。

而東大附中周邊則以「磐鈺雲詠」表現較為亮眼，最高成交單價達67.8萬元，最高總價則來到4,939萬元，顯示各私校周邊仍不乏高價住宅個案支撐市場表現。

21世紀不動產資深經理沈政興表示，私校宅的價值已不再只是距離學校近，而是家庭對教育資源、生活效率與居住品質的綜合選擇，未來能否同時具備成熟機能、交通條件與住宅產品力，將成為區域房市能否維持買氣的關鍵。

衛道中學周邊預售屋近一年均價66.76萬元、成交84筆，價量雙領先。業者提供