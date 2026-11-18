一接到2026台北新藝術博覽會《居然．藝境》的邀請卡，有人問主辦單位是不是「漏印了」？因為主視覺設計是一個畫框，框內什麼都沒有。這個被視為漏印的留白，它演變成一場比賽。

主辦單位社團法人台灣國際當代藝術家協會指出，19日松菸開展當天頒獎，首獎獎金3萬元。

這一張邀請卡，意外地引發創作潮，很多人把生活中的美裝進這個畫框裡，分享。主辦單位表示，只要用這個畫框創作，發表在社群平台後，上傳到指定地方，即可參賽。

一架鋼琴，可以讓火車站瞬變音樂廳；一張邀請卡，堆疊出一場競賽。台灣的藝術創作能力令人驚喜。

主辦單位行銷組人員說，臨時加了場比賽是順水推舟，「我們想看看這股創作的力量、看看在社群中如何發酵。」

邀請卡的設計者是王炳南，歐普廣告設計創意總監、中華平面設計協會創會理事長，他說，這個設計很庶民、很直白，「欸～我怎麼沒想到；欸，我可以去參與；欸！我可以去看看。」「你自己從這個框看過去，牆邊的小花、太陽下懶洋洋的貓⋯⋯一切都是美好。」

他說，台灣大大小小的藝術展覽太多了，「一個消費者收到一個訊息，有什麼辦法讓他可以看我們一眼，一秒也好、兩秒也好，最好是三秒。能看到第三秒，歡迎到我們會場來。」

會場在松菸文創2、3、4 號三座藝文倉，19到22日展出，集結28國、149位藝術家、1,200件作品。這次與IW傢飾策略合作，國際藝術作品會住進六個居家情境。相關展覽資訊見官網（arts.org.tw)

「居然藝境_框景創作」競賽第二名王武義作品。他現在就讀於世新大學圖文傳播系。

台北新藝術博覽會／提供

走過、路過、不要錯過，松菸文創2、3、4 號三座藝文倉「居然・藝境」展前廣場已經設好打卡點。 台北新藝術博覽會／提供

「居然藝境_框景創作」競賽第三名邱冠臻作品。他現在就讀於銘傳大學商業設計系。

台北新藝術博覽會／提供