今年前三季已賺逾一個股本的安葆（7792），近來股價震盪走弱，今（18）日早盤一度來到224元的低點，相較於10月6日收盤價的451.5元高點，已呈腰斬走勢。安葆表示，營運基本面極為穩健，10月合併營收更一舉創下單月歷史新高紀錄；整體營運並未受資本市場短期波動影響。

電力系統整合服務商安葆長期深耕緊急備援電力、發電機組與不斷電系統整合領域，具備從工程設計、設備整合、施工建置至售後維護的完整服務能力。

針對近期全球總體經濟波動及台股大盤系統性修正，導致市場出現非理性賣壓。安葆強調，營運基本面極為穩健，10月合併營收13.64億元，月增98.2%，年增130.6%，刷新單月歷史新高紀錄；並推升今年前十個月合併營收65.25億元，年增37.9%，為同期史上新高。目前各項業務均依既定計畫強勁推進，未受近期資本市場短期波動影響。

安葆累計今年前三季稅後純益4.63億元，年80.1%；每股後純益10.01元，不僅獲利越過股本；更一舉超越2025年全年度的3.72億稅後純益及EPS 8.72元。亮麗的營運實績顯示主要客戶需求強勁，在手訂單能見度與出貨節奏皆符合甚至優於內部預期。

安葆表示，將持續發展模組化預製技術，將部分設備與工程作業移至工廠預先完成，再依海外案場條件進行組裝，以提升交付效率並降低現場施工與人力調度壓力。安葆並規劃將台灣累積的專案經驗與相關建置模式延伸至歐美市場，持續拓展海外電力系統整合服務機會。